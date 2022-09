Timnas U-20 ke Piala Asia, Warganet: Terima Kasih Coach Shin Tae-yong

Jakarta, Beritasatu.com – Meski belum mempersembahkan gelar juara buat Indonesia, namun kinerja Pelatih Shin Tae-yong sejak menangani Timnas Indonesia pada Desember 2019 (aktif Juni 2021) dinilai cukup memuaskan.

Terbaru, Shin Tae-yong mengantarkan Timnas U-20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Indonesia menjadi juara grup setelah mengalahkan Timor Leste, Hong Kong dan Vietnam.

Sejumlah pujian pun mengalir dari warganet di media sosial atas pencapaian Shin Tae-yong.

Salah satunya adalah dari Direktur Teknik, Indra Sjafrie.

“Terima kasih buat coach Shin Tae Yong & staf pelatih, manejer tim, official Tim serta pemain Timnas U-20 yang lolos ke Piala Asia U-20 di Uzbekistan. Terima kasih buat SSB, Academy dan Club yg telah bina mereka. Tetap Semangat dan Kerja Keras buat Sepakbola kita,” cuit Indra Sjafrie lewat akun twitter-nya.

Seorang warganet dengan alamat akun @@Cimparo2429 juga menyampaikan terima kasih atas pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.

Shin Tae Yong :



Bawa Timnas Senior ke Piala Asia 🔥

Bawa Timnas U19 ke Piala Asia 🔥



Thank you coach has brought victory for indonesia 👏

Thank you for taking indonesia to the first step in facing the real strugle 👏



I'M SO PROUD OF YOU !!! 🇮🇩#TimnasDay pic.twitter.com/Nbox1o9dyC