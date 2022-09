Tiba di Indonesia, Timnas Curacao Terkejut Dapat Sambutan Meriah

Jakarta, Beritasatu.com - Skuad Curacao sudah tiba di Jakarta, Indonesia pada Rabu (22/9/2022) malam. Mereka dijadwalkan akan melakoni laga FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia.

Skuad Curacao mengaku terkejut dengan sambutan yang mereka didapat setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang.

"Tim Nasional tiba di Jakarta, Indonesia 2 jam yang lalu adalah kejutan bagi para pemain mereka disambut oleh banyak orang di bandara yang menunggu mereka tiba untuk berfoto bersama mereka. Ini adalah sambutan terbaik dan terindah yang pernah didapatkan para pemain kami. #Nosta12Dilansir akun twitter Curacao," cuit akun twitter Curacao Football News.

The National Team arrived in Jakarta, Indonesia 2 hours ago were by surprise for the players they were greeted by many people at the airport who waited for them to arrive to take pictures with them this the best and nicest welcome our players ever got. #Nosta12 pic.twitter.com/NlaYX9WBZN