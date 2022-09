Timnas Curacao, Skuad Amerika Selatan Rasa Belanda

Jakarta, Beritasatu.com – Nama negara Curacao belakangan mencuat di Tanah Air, khususnya buat pecinta sepak bola. Tidak banyak yang mengenal dengan negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan itu, terlebih dengan sepak bolanya.

Curacao adalah sebuah pulau di Laut Karibia sebelah selatan, dekat pesisir Venezuela. Negara Curaçao yang mencakup pulau utama dan pulau Klein Curaçao yang kecil dan tidak berpenghuni, merupakan salah satu negara konstituen Kerajaan Belanda dengan ibu kota Willemstad.

Karena sejarah pulau pada masa kolonial, mayoritas orang Curacao adalah Afrika. Ada juga banyak orang dari Belanda, Prancis, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Timur, dan keturunan.

Bicara soal sepak bola dari negara dengan mayoritas beragama Katolik Roma itu ternyata cukup menonjol.

The National Team arrived in Jakarta, Indonesia 2 hours ago were by surprise for the players they were greeted by many people at the airport who waited for them to arrive to take pictures with them this the best and nicest welcome our players ever got. #Nosta12 pic.twitter.com/NlaYX9WBZN