Jose Mourinho Tampil di Video Lagu Penyanyi Rap Stormzy

London, Beritasatu.com - Pelatih yang kini menangani AS Roma, Jose Mourinho, menjadi bintang dalam salah satu video musik penyanyi rap terkenal asal Inggris, Stormzy.

Pelatih yang cukup lama berkiprah di Inggris karena menangani Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur, tampil video yang dirilis Stormzy berjudul Mel Made Me Do It.

Lagu tersebut merupakan upaya solo pertama MC dalam tiga tahun, yang dipenuhi dengan permainan dunia yang cerdas, dan telah dipuji sebagai lagu terbaiknya hingga saat ini.

BACA JUGA

Rambut Sudah Memutih, Mourinho Akui Masih Lapar Gelar

Setengah jalan melalui produksi 10 menit, Stormzy menjatuhkan kalimat "Saya lebih suka tidak berbicara seperti saya Jose", dan mengikutinya dengan audio aktual dari konferensi pers Jose Mourinho yang sebenarnya, "Saya lebih suka benar-benar tidak berbicara, jika saya berbicara, saya dalam masalah".

Ucapan ini mengingat pada sikap Jose Mourinho saat mengungkapkan ketidakpuasannya kepada kepemimpinan wasit di Inggris. Karena di Inggris terdapat larangan berkomentar tentang kepemimpinan wasit, Jose Mourinho pun berucap seperti itu.

Kamera menyorot ke ruangan rombongan Stormzy, dengan Mourinho berdiri di samping. Saat kamera semakin dekat, MC yang kotor dan Mourinho meletakkan jari telunjuk mereka ke mulut mereka menunjukkan isyarat untuk "diam". Sementara itu, stand-in lainnya mulai melompat-lompat dan menari.

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut!



🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video



➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

Di antara akting cemerlang lainnya dalam video tersebut adalah Usain Bolt, pemegang rekor dunia 100 dan 200 meter saat ini. Baris pembuka lagu itu berbunyi, "Saya sudah menjadi kambing begitu lama, saya rasa tidak seru ketika saya menang". Yang mengingatkan pada Jose Mourinho, dan kondisi pikiran Bolt ketika mereka berada di masa jayanya. Inilah kemungkinan mengapa Stormzy memutuskan untuk menampilkan mereka dalam video untuk Mel Made Me Do It.

BACA JUGA

Mourinho Dikartu Merah, Roma Ditumbangkan Atalanta di Kandang

Usain Bolt tidak diragukan lagi adalah sprinter terhebat sepanjang masa, yang masih memegang rekor dunianya. Stormzy dianggap sebagai rapper Grime terbaik sepanjang masa, mengamankan album pertama dalam genre tersebut ke puncak tangga lagu Inggris. Sementara itu, Jose Mourinho tidak dalam performa terbaiknya saat ini, tetapi ia dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Dunia Abad 21 oleh Federasi Internasional Sejarah & Statistik Sepak Bola (IFFHS).

Oleh karena itu, dalam banyak aspek, video Mel Made Made Do It dapat dilihat sebagai tautan yang menghubungkan ketiga superstar di bidangnya masing-masing. Dan tentu saja, kredibilitas jalanan Jose Mourinho telah meningkat ke ketinggian baru dengan memiliki peran penting ini dalam single hit baru Stormzy.

Jose Mourinho appears in Stormzy's latest music video 😅



📸 ig/josemourinho pic.twitter.com/Dlirwk8ffM — GOAL (@goal) September 22, 2022

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com