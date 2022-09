Tampil Beda, Ini Jersey Timnas Indonesia Lawan Curacao

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga persahabatan resmi FIFA melawan Curacao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, malam ini pukul 20.00 WIB. Meski menjadi tuan rumah, Marc Klok dan kawan-kawan akan mengenakan jersey ketiga yang berwarna hitam-hitam.

Jersey Timnas Indonesia berwarna hitam keluaran Mills tersebut dilengkapi dengan kerah berwarna Merah Putih, warna kebesaran Bendera Merah Putih.

The Third Jersey is ready for the lads! 🦅🇮🇩#KitaGaruda #MeraihImpian #TimnasDay pic.twitter.com/gHr8hSu60q