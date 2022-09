Ada Luis Milla Turut Saksikan Aksi Timnas Indonesia vs Curacao di GBLA

Bandung, Beritasatu.com – Laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Curacao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (24/9/2022) mampu menyedot banyak penonton yang datang langsung. Salah satu sosok penting yang tidak mau ketinggalan dengan aksi Timnas Garuda adalah Luis Milla.

Dalam postingan twitter yang dibagikan akun beralamat @registaco terlihat Luis Milla serius menyaksikan jalannya pertandingan. Nampak di belakangnya sejumlah asisten pelatihnya di Persib.

Look who's attending the match too 👀



📸: @naivee #TimnasDay pic.twitter.com/vODY7ypfE0