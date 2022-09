Timnas Indonesia Kalahkan Curacao, Luis Milla Turut Senang

Bandung, Beritasatu.com – Keberhasilan Timnas Indonesia mengemas kemenangan 3-2 atas Curacao dalam laga persahabatan FIFA di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (24/9/2022) malam disambut gembira pecinta sepak bola Tanah Air. Tidak terkecuali, Pelatih Persib Luis Milla.

Luis Milla yang pernah menukangi Timnas Indonesia itu turut menyaksikan perjuangan Marc Klok dan kawan-kawan sepanjang 90 menit. Luis Milla terlihat ditemani beberapa staf Persib menyaksikan laga tersebut.

Pertandingan Timnas Indonesia melawan Curacao berjalan sengit. Kedua tim berbalas serangan dan gol sepanjang pertandingan. Tiga gol Timnas Indonesia dicetak Marc Klok, Fachrudin dan Dimas Drajad. Sedangkan dua gol Curacao dicetak Rangelo dan Juninho.

Kemenangan skuad Garuda disambut gembira oleh Luis Milla. Dia membagikan postingan bertuliskan,"Selamat menikmati kemenangan Timnas. Selamat @PSSI."

