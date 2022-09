Obati Depresi, Cristiano Ronaldo Bertemu Psikolog Klinis

London, Beritasatu.com - Penyerang Manchester United, Cristiano Ronaldo, bertemu terapis Jordan Peterson untuk menyembuhkan depresi yang dialami setelah harus melewati momen tersulit dalam kariernya.

Cristiano Ronaldo memutuskan untuk mencari bantuan profesional setelah merasa depresi. Jordan Peterson lebih dikenal sebagai selebritas internet meski dia sebenarnya adalah psikolog klinis yang ulung. Dia menerbitkan makalah di jurnal medis paling bergengsi di seluruh dunia.

Dari tulisan yang diterbitkan Jordan Peterson sering dianggap sebagai propagandis sayap kanan tetapi Cristiano Ronaldo menemukan buku-bukunya sangat membantu. Setelah membaca salah satunya, penyerang Manchester United itu memutuskan untuk mengundangnya ke rumahnya di Manchester selama kunjungan Peterson di Inggris. Sekitar dua minggu lalu, Cristiano Ronaldo menunggah foto Instagram dirinya ditemani oleh Peterson tanpa konteks lebih lanjut dalam publikasi.

Jordan kemudian menjadi tamu di acara Piers Morgan dan dia ditanya oleh presenter Inggris tentang kunjungannya ke Cristiano Ronaldo. Dalam percakapan tersebut, Piers mengungkapkan bahwa Cristiano menjalani terapi dan tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik setelah bertemu dengan Jordan.

Namun Peterson mengungkapkan lebih banyak detail tentang pertemuan mereka. Inilah yang dikatakan Jordan kepada Piers Morgan selama wawancara mereka, "Itulah yang terjadi ketika Anda bergaul dengan bajingan seperti saya. Dia mengundang saya untuk datang dan menemuinya," papar Jordan.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



