Denmark Kenakan Kostum untuk Protes Qatar di Piala Dunia

Copenhagen, Beritasatu.com - Timnas Denmark akan mengenakan kostum yang mengandung pesan protes terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2022 oleh Qatar yang menurut mereka telah mengorbankan banyak nyawa.

Salah satu hal yang paling dinanti sebelum event besar ini adalah kostum dari tim peserta. Menjelang Piala Dunia yang akan digelar di Qatar mulai November, banyak tim yang merilis jersey mereka.

Salah satunya resmi diluncurkan pada Rabu (28/9/2022) adalah kostum Timnas Denmark. Seperti biasa Tim Dinamit akan mengenakan kostum produksi Hummel. Apparel asli negara di Skandinavia itu merilis kaus yang akan dikenakan timnas Denmark di Piala Dunia 2022 dengan pesan tentang desainnya.

"Baju ini membawa pesan," kata Hummel dalam sebuah pernyataan di media sosial.

"Kami tidak ingin terlihat selama turnamen yang telah merenggut nyawa ribuan orang," papar Hummel lagi.

"Kami mendukung tim nasional Denmark sepenuhnya, tetapi itu tidak sama dengan mendukung Qatar sebagai negara tuan rumah."

