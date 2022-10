Liverpool Kirim Pesan Simpati atas Tragedi Kanjuruhan

Liverpool, Beritasatu.com - Klub raksasa Inggris, Liverpool, turut menyampaikan pesan simpati atas peristiwa tragedi Kanjuruhan usai pertandingan Arema FC menjamu Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022).

Pesan simpati tersebut disampaikan Liverpool melalui akun Twitter mereka, Minggu (2/10/2022). "Kami sangat sedih mendengar kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Pikiran semua orang di Liverpool Football Club bersama semua yang terkena dampak saat ini," begitu tertulis dalam akun resmi Liverpool yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Sebagaimana diketahui sedikitnya 174 orang tewas terinjak-injak pada pertandingan sepak bola Indonesia yang dikenal dengan tragedi Kanjuruhan dan menjadi salah satu bencana stadion terburuk di dunia.

Peristiwa ini terjadi usai tuan rumah Arema FC menyerah 2-3 kepada rival bebuyutan mereka Persebaya Surabaya dalam pertandingan Liga 1, Sabtu (1/10) malam. Ini adalah kekalahan kandang perdana yang dialami Arema dari Persebaya dalam 23 tahun.

Polisi menembakkan gas air mata setelah pendukung tuan rumah yang kecewa menyerbu lapangan. Saat kepanikan menyebar, ribuan orang melonjak menuju pintu keluar stadion Kanjuruhan, di mana banyak yang mati lemas.

Federasi sepak bola dunia (FIFA) sudah menagih laporan khusus kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang pada laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

