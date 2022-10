Tragedi Kanjuruhan, Seluruh Kompetisi Eropa Adakan Mengheningkan Cipta

Zurich, Beritasatu.com - UEFA mengumumkan akan melakukan aksi mengheningkan cipta selama satu menit pada seluruh kompetisi mereka pekan ini untuk menghormati korban tragedi Kanjuruhan.

Aksi mengheningkan cipta akan dilakukan sebelum kick off pertandingan di Liga Champions, Liga Europa, Liga Conference Eropa dan play-off Piala Dunia Wanita.

"UEFA hari ini mengumumkan bahwa mengheningkan cipta akan diadakan sebelum kick off untuk mengenang para korban peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan di Indonesia," tulis UEFA dalam sebuah pernyataan di situs resmi mereka pada Selasa (4/10/2022).

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.