Liga Europa: Real Betis Sukses Tundukkan AS Roma di Olimpico

Roma, Beritasatu.com - AS Roma harus mengakui kekalahan 1-3 dari tamunya Real Betis pada lanjutan penyisihan Grup C Liga Europa 2022/2023 di Stadion Olimpico, Jumat (7/10/2022). Kekalahan ini membuat Roma kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan tiga poin, hasil dari satu kemenangan dalam dua laga yang sudah dimainkan.

Pertandingan berjalan sengit. AS Roma mencoba menekan pertahan Real Betis pada awal laga. Kedua tim berbalas serangan. Dimulai dari tendangan Nicola Zalewski yang masih melambung tinggi. Betis membalas dengan ancaman Andres Guardado yang membangun serangan di menit 10 tetapi masih belum membuahkan hasil.

Pada menit ke-33, AS Roma mendapatkan hadiah penalti, setelah bola menyentuh tangan Ruibal. Paulo Dybala yang menjadi eksekutor tendangan penalti tidak menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol. AS Roma memimpin 1-0 pada menit ke-34.

Sayangnya Roma gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Betis mampu membalas enam menit kemudian setelah umpan Luiz Henrique berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Guido Rodriguez dan membuat skor kembali imbang 1-1.

Pada menit ke-48, Henrique mencoba untuk memberikan ancaman kepada pertahan AS Roma. Hanya saja, tembakannya masih melebar dari sasaran. Dua menit berselang kiper Betis, Claudio Bravo melakukan penyelamatan apik dengan menggagalkan tendangan Bryan Cristante.

Kerja sama Dybala dengan Abraham pada menit ke-69 masih belum berbuah

BeritaSatu.com