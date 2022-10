Ini Hasil Pertandingan Jumat (7/10) dan Klasemen Liga Europa

Jakarta, Beritasatu.com – Dua tim asal Inggris, Manchester United dan Arsenal berhasil mengemas kemenangan pada laga kedua grup Liga Europa, Jumat (7/10/2022) dini hari WIB.

MU yang bertandang ke markas tim Omonia Nicosia pada laga lanjutan Grup E Liga Europa berhasil membawa pulang kemenangan 3-2. Dua dari tiga gol MU dicetak Marcus Rashford (53 dan 84) dan satu gol Anthony Martial (63). Sedangkan Nicosia sempat unggul lebih dahulu melalui gol K Ansarifard di menit 34. Satu gol lainnya dicetak N Panagiotou (85).

Kemenangan juga diraih Arsenal yang berhasil menaklukkan Bodo/Glimt dengan skor telak 3-0 pada laga Grup A. Tiga gol Arsenal dicetak Eddie Nketiah (23), Rob Holding (27) dan Fabio Vieira (84).

Dari Grup C, AS Roma tumbang ketika menjamu Real Betis. Skuad Jose Mourinho takluk 2-3 dari wakil Spanyol tersebut. Sempat unggul lebih dahulu melalui gol Paulo Dybala dari titik penalti, AS Roma takluk setelah Betis membalas dua gol melalui Guido Rodriguez dan Henrique.

Hasil Pertandingan

Grup A: Arsenal vs Bodo/Glimt 3-0

Grup B

Fenerbahce vs AEK Larnaca 2-0

Rennes vs Dynamo Kyiv 2-1

Grup C: AS Roma vs Real Betis 1-2

Grup D: SC Braga vs Union St Gilloise 1-2

Grup E: Omonio Ocosia vs MU 2-3

Grup F: FC Midtjylland vs Feyenoord 2-2

Grup G

Freiburg vs Nantes 2-0

Olympiakos vs Qarabag FK 0-3

