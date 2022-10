Ini Hasil Pertandingan Liga Europa, Jumat (14/10)

Manchester, Beritasatu.com - Dua klub Inggris, Arsenal dan Manchester United sama-sama memetik kemenangan 1-0 atas lawannya di ajang Liga Europa, Kamis (13/10/2022) atau Jumat dini hari WIB.

Dalam partai penyisihan Grup A Liga Europa, Arsenal menundukkan tuan rumah Bodo/Glimt berkat gol yang dilesakkan Bukayo Saka pada menit ke-24. Sementara Manchester United yag bertarung di Grup E juga cuma menang tipis berkat aksi Scott McTominay di pengujung pertandingan.

Sementara pada pertandingan lain di Grup A, klub Belanda PSV Eindhoven menghancurkan tamunya Zurich, 5-0. Gol-gol tim asuhan Ruud van Nistelrooy dilesakkan Gutiérrez pada menit ke-9, Veerman (15, 55), Sangaré 34, serta El Ghazi 84.

BACA JUGA

Mane Cetak Gol, Bayern Munchen ke 16 Besar Liga Champions

Dalam pertandingan lain di Grup E, Real Sociedad menang telak 3–0 atas klub Moldova, Sheriff Tiraspol. Gol-gol klub Spanyol tersebut dicetak Sørloth di pengujung babak pertama, Rico (66), dan Navarro (81).

Kejutan terjadi pada pertandingan di Grup H saat klub Turki, Trabzonspor menggulung mantan finalis Liga Champions, AS Monaco, 4-0. Gol-gol yang membawa Trabzonspor menempati posisi kedua Grup H Liga Europa ini dilesakkan gol bunuh diri Sarr pada menit ke-44, Vitor Hugo (48), Bardhi (57), dan Trézéguet (69).

Di Grup yang sama Ferencváros dari Hungaria menang tipis atas tamunya raksasa Serbia, Red Star Belgrade atau Crvena Zvevda, 2-1. Tuan rumah memetik kemenangan melalui gol Zachariassen pada menit ke-23 serta Mmaee (61). Sementara Red Star sempat menyamakan kedudukan melalui gol Mitrović pada menit ke-55.

BACA JUGA

Ini yang Dibutuhkan Barcelona untuk Lolos ke 16 Besar Liga Champions

Hasil Pertandingan Liga Europa, Kamis (14/10/2022) din hari WIB:

Grup A

Bodø/Glimt 0 vs England Arsenal 1 (Saka 24)

PSV Eindhoven 5 (Gutiérrez 9', Veerman 15', 55', Sangaré 34', El Ghazi 84') vs vs Zurich 0

Grup B

Dynamo Kyiv 0 vs Rennes 1 (Wooh 48)

AEK Larnaca 1 (Trickovski 52 pen) vs 2 Fenerbahçe (João Pedro 16', Batshuayi 80' pen)

Grup C

Real Betis 1 (Canales 34) vs AS Roma 1 (Belotti 53)



Ludogorets Razgrad 2 (Gropper 38', Rick 64') vs HJK 0

Grup D

Union Saint-Gilloise 3 (Boniface 20', 62' Vanzeir 49') vs Braga 3 (Vitinha 15', 36', 41')



Union Berlin 1 Knoche 88 pen) vs Malmö 0

Grup E

Manchester United 1 (McTominay 90+3) vs Omonia 0

Real Sociedad 3 (Sørloth 45+1', Rico 66', Navarro 81') vs Sheriff Tiraspol 0

Grup F

Feyenoord 2 (Timber 32', Hancko 48') vs Midtjylland 2 (Martínez 16', Sviatchenko 58')

Lazio 2 (Immobile 45' pen, Pedro 71') vs Sturm Graz 2 (Bøving 56', 83)

Grup G

Nantes 0 vs SC Freiburg 4 (Kübler 26', Gregoritsch 71', Schade 82', Jeong 87')

Qarabağ 0 vs Olympiacos 0

Grup H

Trabzonspor 4 (Sarr 44' bunuh diri, Vitor Hugo 48', Bardhi 57', Trézéguet 69') vs Monaco 0

Ferencváros 2 (Zachariassen 23', Mmaee 61') vs Red Star 1 Mitrović 55'

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: UEFA