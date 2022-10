Listrik Mati, Partai Leeds vs Arsenal Dihentikan Sementara

Leeds, Beritasatu.com - Pertandingan Leeds United menjamu pemimpin klasemen Liga Inggris, Arsenal, di Stadion Elland Road dihentikan pada menit-menit awal karena pemutusan aliran listrik, Minggu (16/10/2022).

Pemutusan aliran listrik ini membuat sistem komunikasi wasit juga terganggu. Leeds sempat melakukan gebrakan pada menit pertama ketika bek Robin Koch mengalirkan bola unturk striker Rodrigo, namun dia terjebak offside.

Arsenal bertandang ke markas Leeds United dengan misi mengamankan posisi puncak klasemen dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris, di Stadion Elland Road, Minggu (16/10/2022) mulai pukul 20.00 WIB.

Arsenal harus memenangkan pertandingan ini demi menjaga jarak dengan pesaing beratnya Manchester City dan Tottenham Hotspur yang berada di posisi kedua dan ketiga.

Arsenal masih bertengger di puncak kalsemen dengan raihan 24 poin dari sembilan pertandingan. Mereka hanya unggul satu poin atas penghuni posisi kedua Manchester City, yang baru akan bermain setelah partai Leeds vs Arsenal, di kandang Liverpool.

📰 The game is temporarily suspended, after a power cut causes issues with the referee's communications systems