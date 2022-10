Courtois Frustrasi Namanya di Peringkat 7 Ballon d'Or 2022

Madrid, Beritasatu.com - Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois tidak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah namanya berada di urutan ketujuh dalam penghargaan Ballon d'Or 2022. Penghargaan bergengsi ini dimenangkan rekan Courtois, Karim Benzema.

Peringkat kedua ditempati Sadio Mane dan Kevin de Bruyne di posisi ketiga,

Setelah pemberian hadiah, Courtois berbagi kegembiraannya untuk Benzema, yang memang difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or 2022. Ini setelah dia bersama Los Blancos meraih gelar La Liga dan Liga Champions dengan, menyelesaikan sebagai pencetak gol terbanyak di kedua kompetisi.

Namun, Courtois kurang terkesan dengan posisinya dalam daftar peringkat. Dia juga mempermasalahkan posisi Real Madrid yang finis ketiga dalam penghargaan Klub Tahun Ini setelah Manchester City dan Liverpool.

"Kami semua memiliki wajah yang aneh dengan Manchester City," kata Courtois.

“Pertama-tama, saya sangat senang untuk Karim Benzema. Tampaknya mencetak gol lebih baik daripada menghentikannya. Sebuah pertempuran yang masih harus dimenangkan. Melihat logika dan mengetahui bagaimana mereka memilih, saya tahu bahwa saya tidak akan memiliki peluang untuk memenangkannya," ujar Courtois.

Very honored to win this trophy! I would like to share this moment with all of you and to thank you for your unconditional support and love! #HalaMadrid



Congratulations @karimbenzema 🔥🔥 pic.twitter.com/0VR49eiVGB