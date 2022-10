Tandang ke Brentford, Chelsea Bidik 6 Kemenangan Beruntun

London, Beritasatu.com - Brentford akan bertemu Chelsea dalam lanjutan kompetisi Premier League pekan ke-12, di stadion Brentford Community, London, Kamis (22/10/2022) dinihari WIB.

Chelsea saat ini berada di posisi ke-4 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Sementara, Brentford menempati urutan ke-9 dengan raihan 13 poin dari sepuluh pertandingan.

Laga Brentford vs Chelsea yang bertajuk West London Derby menjanjikan pertandingan menarik. Pasalnya, kedua tim sama-sama berbekal kemenangan di pertandingan sebelumnya.

The Bees - julukan Brentford, meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Brighton and Hove Albion, Sabtu (15/10/2022). Sementara, The Blues - julukan Chelsea, juga menang dengan skor yang sama saat bertandang ke Aston Villa.

Bermain di kandang sendiri, Brentford meraih kemenangan ketiga dalam 10 pertandingan yang telah mereka mainkan melalui gol yang semuanya dilesakkan Ivan Toney pada menit ke-27 serta penalti pada menit ke-64.

Toney mencetak gol pertamanya setelah memanfaakan umpan Frank Onyeka. Brentford mendapatkan penalti setelah Joel Veltman dari Brighton melanggar Ivan Toney di kotak berbahaya.

Brentford bisa dibilang tampil mengejutkan pada musim keduanya di kompetisi Premier League. Racikan pelatih Thomas Frank terbukti ampuh untuk mengantarkan anak asuhnya bersaing dengan deretan tim papan atas.

Bahkan, laju Brentford pada musim ini nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Pasalnya, Brentford Community Stadium menjadi benteng yang tangguh bagi The Bees pada musim ini.

Mereka sukses menghasilkan 10 poin dari kemungkinan 15 poin. Selain itu, Brentford juga rata-rata mencetak lebih dari dua gol per pertandingan, saat tampil di depan penggemar mereka sendiri.

