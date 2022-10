Ini Ekspresi Cristiano Ronaldo Usai Tak Dimainkan Lawan Spurs

Manchester, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo terlihat sangat kecewa karena sama sekali tak dimainkan saat Manchester United menang melawan Tottenham Hotspur, Rabu (19/10/2022) atau Kamis dini hari WIB.

Tanpa menunggu wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai, Cristiano Ronaldo terlihat masuk ke ruang ganti. Dia juga tak mengacuhkan beberapa fan yang berusaha menyalaminya.

Menjelang pertandingan malam ini antara Manchester United dan Tottenham Hotspur di Old Trafford, bahkan Antonio Conte mengenang bagaimana Cristiano Ronaldo mengalahkan mereka dengan hat-trick.

Orang pun mengira pasti Cristiano Ronaldo diberi kesempatan tampil meski hanya sebagai pemain pengganti. Namun hingga pertandingan berakhir, pelatih Erik ten Hag ternyata tak memainkan striker berusia 37 tahun itu.

Manchester United menyuguhkan penampilan gemilang yang diakhiri dengan kemenangan 2-0 di kandang sendiri. Fred dan Bruno Fernandes mencetak gol dan Ten Hag memutuskan untuk tidak memainkan Ronaldo untuk melindungi hasilnya.

Cristiano Ronaldo pun terlihat sangat kecewa dengan perlakuan Ten Hag. Dengan satu menit tersisa di pertandingan, bintang Portugal itu keluar dari lapangan dan langsung pergi ke ruang ganti. Dia tampak marah karena sama sekali tak diturunkan dalam kemenangan keenam yang diraih Manchester United di Premier League tersebut.

Di akhir pertandingan, Erik ten Hag berbicara kepada media dan mereka jelas bertanya kepadanya tentang drama Cristiano Ronaldo.

"Saya telah melihatnya pergi, saya tidak berbicara dengannya. Hari ini saya menikmati penampilannya. Kami merayakan kemenangan ini dan sekarang kami harus pulih dari ini. Kami memiliki pertandingan besar melawan Chelsea. Saya akan berurusan dengannya besok, bukan hari ini," ujar Ten Hag.

Tanggapan terhadap hal ini dari Ronaldo sangat luar biasa karena sebagian besar analis melihatnya sebagai rasa tidak hormat yang terang-terangan kepada semua rekan satu timnya yang memenangkan pertandingan melawan Spurs malam ini. Tapi Cristiano Ronaldo dikenal suka membuat ulah seperti ini di masa lalu, dia terlahir sebagai pemenang dan tidak bermain bukanlah pilihan baginya.

Dalam video, kekecewaan Cristiano Ronaldo memang terlihat jelas dan ini sangat beralasan. Tidak bermain hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia hanya dapat berdampak negatif bagi Tim Nasional Portugal. Akankah Ronaldo mendapatkan menit bermain melawan Chelsea akhir pekan depan?

