Aston Villa Pecat Pelatih Steven Gerrard

London, Beritasatu.com - Klub Liga Inggris, Aston Villa memutuskan untuk memecat pelatih Steven Gerrard setelah timnya kalah 0-3 melawan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris, Jumat (21/10) dini hari WIB tadi.

Pemecatan Gerrard memang sudah diprediksi. Ini mengingat performa tim yang tidak menunjukkan perbaikan. Hal ini membuat Villa berada di papan bawah klasemen dengan hanya meraih sembilan poin dari 11 pertandingan.

Villa sekarang menempati urutan ke-17 dan memiliki poin yang sama dengan tim peringkat 18 Wolverhampton Wanderers.

"Aston Villa FC dapat mengonfirmasi bahwa manajer Steven Gerrard telah meninggalkan klub dengan segera," tulis Aston Villa dalam pernyataannya.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Steven atas kerja keras dan komitmennya dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan."

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.