Gabriel Heinze Tangani Klub Newell's Old Boys

Buenos Aires, Beritasatu.com - Mantan gelandang Timnas Argentina, Gabriel Heinze ditunjuk sebagai pelatih baru Newell's Old Boys.

Mantan bek Argentina itu menggantikan Adrian Coria, yang pernah menjadi pelatih sementara menyusul pengunduran diri Javier Sanguinetti pada Agustus lalu.

Gabriel Heinze terakhir kali menangani dengan klub MLS selama tujuh bulan sebelum dipecat.

We are delighted to announce that Gabriel Heinze is the new manager of Newell's Old Boys. #VamosNewells 🔴⚫️ pic.twitter.com/bWvvK6D3al