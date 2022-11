Delapan Tim Lolos Otomatis 16 besar Liga Europa, 8 Tim Harus Lewati Playoff

Jakarta, Beritasatu.com - Real Betis, St-Gilloise, Freiburg, Real Sociedad, Frenecvaros, Feyenord, Arsenal dan Fenerbache lolos otomatis ke 16 besar Liga Europa.

Di antara kedelapan tim itu, hanya Real Betis, St-Gilloise, dan Freiburg yang sudah memastikan lolos ke 16 besar Liga Europa sebelum laga terakhir fase grup mereka digelar.

Sedangkan Manchester United, Midtylland, Nantes, AS Monaco, PSV Eindhoven, AS Roma, Union Berlin dan Rennes terpaksa harus melalui playoff 16 besar Liga Europa melawan tim-tim peringkat ketiga fase grup Liga Champions.

Delapan tim lemparan Liga Champions yang menjadi calon-calon lawan delapan runner up fase grup Liga Champions dalam playoff adalah Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, dan Sporting CP.

Delapan urutan ketiga masing-masing grup terlempar ke Liga Conference Europa untuk memegang tiket 16 besar playoff kompetisi level tiga Eropa itu. Kedelapan tim ini adalah Bodo/Glimt, AEK Larnacea, Ludogerets, Braga, Sheriff, Lazio, Qarabag, dan Trabzonspor.

8 tim lolos otomatis (juara grup): Real Betis, St-Gilloise, Freiburg, Real Sociedad, Frenecvaros, Feyenord, Arsenal, Fenerbache

8 tim masuk playoff (runner up grup): Manchester United, Midtylland, Nantes, AS Monaco, PSV Eindhoven, AS Roma, Union Berlin, Rennes

8 tim lemparan Liga Champions untuk playoff: Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting CP

