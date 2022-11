Undian 16 Besar Liga Champions: Liverpool vs Madrid, PSG vs Muenchen

Nyon, Beritasatu.com - UEFA telah melakukan undian (drawing) babak 16 besar Liga Champions di markasnya, Nyon, Swiss, Senin (7/11/2022).

Kejutan besarnya adalah pertemuan antara juara bertahan Real Madrid melawan Liverpool. Ini akan menjadi ulangan final musim lalu yang dimenangkan Real Madrid.

Partai penting lainnya adalah pertemuan antara raksasa Prancis, PSG melawan Bayern Muenchen. wakil Jerman. Lalu Borussia Dortmund akan menghadapi Chelsea.

Hasil Undian 16 Besar Liga Champions

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter Milan vs Porto

PSG vs Bayern Muenchen

Jadwal Pertandingan

Babak 16 Besar: 14-15-21-22 Februrari dan 7-8-14-15 Maret 2023

Perempat Final: 11-12 April dan 18-19 April 2023

Semifinal 9-10 dan 16-17 Mei 2023

Final: 10 Juni 2023

