Liga Europa: Barcelona vs MU Jadi Duel Terpanas Playoff 16 Besar

Nyon, Beritasatu.com - Hasil undian playoff 16 besar Liga Europa sudah dilakukan Senin 7 November ini di mana pertemuan antara Barcelona yang adalah peringkat ketiga fase grup Liga Champions, dengan Manchester United yang runner up fase grup Liga Europa, menjadi laga paling panas.

"Pertandingan Liga Champions tapi dalam fase gugur Liga Europa," tulis komentator Radio 5 BBC, John Murray.

Berikut hasil undian playoff 16 besar Liga Europa lainnya, seperti dilaporkan laman BBC.

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting Lisbon vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax Amsterdam vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs AS Monaco

Sevilla vs PSV Eindhoven

FC Salzburg v AS Roma

Kedelapan pertandingan ini akan dilangsungkan dalam dua leg di mana leg pertama dimainkan pada 16 Februari tahun depan di kandang tim limpahan Liga Champions, sedangkan leg kedua dimainkan pada 23 Februari di kandang tim peringkat kedua fase grup Liga Europa.

Leg pertama 16 Februari 2023:

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting Lisbon vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax Amsterdam vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs AS Monaco

Sevilla vs PSV Eindhoven

FC Salzburg v AS Roma

Leg kedua 23 Februari 2023:

Manchester United vs Barcelona

Nantes vs Juventus

Midtjylland vs Sporting Lisbon

Rennes vs Shakhtar Donetsk

Union Berlin vs Ajax Amsterdam

AS Monaco vs Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven vs Sevilla

AS Roma vs FC Salzburg

Delapan tim yang memenangkan playoff akan berhadapan dengan delapan tim yang menjadi juara fase grup Liga Europa dalam babak 16 besar turnamen kelas dua Eropa ini.

Kedelapan tim itu adalah Arsenal, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, SC Freiburg, Fenerbahce, Ferencvaros, dan Feyenord.

Sumber: ANTARA/BBC