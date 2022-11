Piala AFF 2022: Menangi Playoff, Brunei Gabung Timnas Indonesia di Grup A

Jakarta, Beritasatu.com - Brunei Darussalam telah melengkapi tim peserta Piala AFF 2022, setelah mereka sukses menyingkirkan Timor Leste pada babak play-off.

Hal ini dipastikan Brunei Darussalam setelah pada leg kedua hanya kalah 1-0 dari Timor Leste, Selasa (8/11/2022) petang WIB. Sebelumnya pada leg pertama 5 November lalu, Brunei Darussalam dengan status tuan rumah mampu melumat Timor Leste dengan skor 6-2.

Kembalinya Brunei Darussalam tampil di Piala AFF merupakan penantian panjang, karena terakhir kali mereka ikut serta adalah pada 1996.

Dengan demikian, Brunei Darussalam resmi menempati Grup A fase grup Piala AFF 2022, yang turut dihuni oleh timnas Indonesia.

Selain Brunei dan timnas Indonesia, grup tersebut juga ditempati oleh juara bertahan Thailand, Filipina, dan Kamboja yang sedang membaik sepak olanya.

Piala AFF 2022 akan dilaksanakan pada 23 Desember 2022 dan berakhir Januari tahun depan. Indonesia membuka kejuaraan ini dengan menghadapi Kamboja.

