Man City Bentrok dengan Liverpool di 16 Besar Piala Liga

London, Beritasatu.com - Juara bertahan Liverpool akan melawan sesama raksasa Premier League Manchester City di babak keempat atau 16 besar Piala Liga atau Carabao Cup.

Liverpool membutuhkan adu penalti untuk melewati tim divisi tiga Derby County pada Rabu, sementara City telah menyingkirkan rival papan atas di Chelsea berkat kemenangan 2-0.

Namun keduanya harus bertemu di lebih berdasarkan undian Kamis (10/11/2022). Ini berarti salah satu di antara mereka akan tersisih di babak 16 besar. Pertandingan putaran keempat akan berlangsung hanya beberapa hari setelah final Piala Dunia.

Jika City dapat mengalahkan Liverpool, mereka akan berpeluang mereka untuk maju sekali lagi, setelah memenangkan Piala Liga enam kali dalam sembilan musim terakhir.

Empat dari kesuksesan itu datang sejak Pep Guardiola mengambil alih posisi pelatih. Jika menjadi juara Man City akan menyamai rekor sembilan kemenangan Piala Liga sepanjang masa yang dipegang Liverpool.

Manchester United membukukan tempat mereka dalam undian dengan kemenangan 4-2 yang mendebarkan atas Aston Villa pada hari Kamis. Pasukan Erik ten Hag optimistis bisa melaju ke perempat final karena cuma akan bertemu klub Championship Burnley, yang sekarang ditangani oleh legenda Man City Vincent Kompany.

Newcastle United akan ditantang Bournemouth, sementara Blackburn Rovers berjumpa Nottingham Forest.

Tim divisi empat Gillingham, tim berperingkat terendah yang tersisa dalam kompetisi, akan bertandang ke tim Premier League di Wolverhampton Wanderers. Gillingham diperkuat bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott.

Lincoln City dari League One juga memiliki hari tandang yang besar di depan mereka saat mereka pergi ke Southampton, sementara tim divisi tiga lainnya – MK Dons – akan menjadi tuan rumah bagi Leicester City.

Charlton Athletic, satu-satunya klub London yang tersisa, menyambut Brighton and Hove Albion ke The Valley setelah The Seagulls menyingkirkan Arsenal.

Pertandingan 16 besar Piala Liga akan dimainkan mulai 19 Desember.

Partai 16 Besar Piala Liga:

Wolverhampton Wanderers vs Gillingham

Southampton vs Lincoln City

Blackburn Rovers vs Nottingham Forest

Newcastle United vs Bournemouth

Manchester City vs Liverpool

Manchester United vs Burnley

MK Dons vs Leicester City

Charlton Athletic vs Brighton and Hove Albion

