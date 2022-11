Dramatis, Brentford Sukses Permalukan Man City di Etihad

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City harus menelan kekalahan saat menjamu Brentford dalam lanjutan laga Premier League Inggris, Sabtu (12/11/2022). Disiplinnya para pemain Brentford ditambah Erling Haaland yang tampil di bawah performa terbaiknya membuat The Bees sukses mencuri kemenangan dari Stadion Etihad. Brenford berhasil menang secara dramatis dengan skor, 2-1 atas Manchester City pada pertandingan pekan ke-16 Premier League 2022/2023.

Pada menit ke-16 Man City tertinggal lebih dulu lewat gol sundulan dari Ivan Toney menyusul situasi bola mati. Sundulan dari Toney berhasil melewati jangkauan kiper Ederson dan mengubah skor menjadi, 1-0 bagi The Bees.

