Fast Fashion, Thrifting Shop, dan Penyakit di Baliknya

Jakarta, Beritasatu.com - Sandang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Seiring berjalannya waktu, sandang atau pakaian tak hanya menjadi pelindung tubuh dari cuaca, juga mencerminkan identitas dan kelas sosial seseorang.

Kemajuan industri dan teknologi membuat produksi pakaian menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini yang memunculkan tren fast fashion pada era 2000-an yang ditandai lahirnya jenama-jenama, sekelas Zara, H&M, Shein, dan Forever 21.

Secara sederhana, fast fashion dapat diartikan sebagai pakaian murah yang diproduksi dengan cepat dan secara massal guna merespons tren terbaru. Biasanya ide pembuatan fast fashion bersumber dari peragaan busana atau budaya selebritas, lalu diproduksi ulang dengan biaya murah dan waktu yang cepat.

Jika sebelumnya fesyen identik dengan four seasons (mengikuti empat musim di Eropa dan Amerika Serikat), munculnya fast fashion menghasilkan 52 micro-seasons. Fast fashion mendorong penggantian koleksi pakaian setiap minggu supaya konsumen tidak cepat jenuh. Sirkulasi koleksi yang cepat juga membuat jenama-jenama fast fashion selalu memiliki pasokan produk dalam jumlah besar.

Pesatnya pertumbuhan industri fesyen dapat dilihat dari total produksi tekstil yang meningkat secara signifikan. Data Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) pada 2018 menunjukkan dunia memproduksi lebih dari 17,03 juta ton tekstil. Angka ini meningkat 867,6% dari total 1,76 juta ton pada 1960.

Industri tekstil juga menjadi salah satu industri global dengan nilai pasar terbesar. Grand Review Research mencatat nilai pasar tekstil di seluruh dunia pada 2021 mencapai US$ 994 miliar (sekitar Rp 15.339,4 triliun). Angka tersebut diproyeksikan tumbuh sebesar 4% per tahun hingga mencapai US$ 1.420,3 miliar (sekitar Rp 21.913,4 triliun) pada 2030.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB sektor industri tekstil dan pakaian jadi pada 2022 mencapai Rp 201,6 triliun. Angka itu mewakili 5,59% dari seluruh PDB sektor manufaktur, sementara nilai ekspor industri tekstil dan pakaian pada 2021 mencapai US$ 11 miliar atau 6,74% dari nilai seluruh komoditas ekspor Indonesia.

Data dari OEC (Observatory of Economic Complexity) juga mencatat Indonesia berhasil menguasai 1,54% ekspor tekstil dunia pada 2020. Industri tekstil dan pakaian jadi juga menyerap sekitar 4,5 juta angkatan kerja pada 2019.

Sayangnya, di balik serangkaian dampak positif yang dihasilkan, muncul juga dampak negatif, di antaranya limbah pakaian yang menggunung. Misalnya H&M, salah satu jenama fast fashion terbesar di dunia itu mengungkapkan pada 2018 sebanyak US$ 4,3 miliar nilai persediaan mereka tidak terjual.

Belum lagi dampak lingkungan yang dihasilkan dari limbah pakaian bekas. Laporan Word Economic Forum pada 2020 menyebutkan rata-rata konsumen dunia membuang 60% pakaian mereka dalam rentang waktu satu tahun setelah pembelian. Diperkirakan 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan setiap tahun secara global. Diprediksi angka ini akan meningkat menjadi 134 juta ton pada 2030.

Bahan baku dari pakaian fast fashion yang biasanya menggunakan bahan murah, seperti serat sintetis memerlukan waktu hingga jutaan tahun supaya bisa terurai. Akibatnya sampah dari pakaian bekas ini berpotensi menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species mencatat 35% sampah mikroplastik yang mencemari laut dihasilkan dari serat sintetis yang dihasilkan limbah pakaian.

Dari situlah tren thrifting muncul dan dianggap sebagai solusi dari fesyen berkelanjutan. Thrifting ialah aktivitas membeli maupun menjual barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Pembelian dan penggunaan pakaian bekas dianggap menjadi salah satu upaya memanfaatkan sampah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Jika sebelumnya membeli baju bekas dipandang negatif, seiring meningkatnya pola konsumsi sadar lingkungan ditambah harga murah dan jenama pakaian bekas yang ternama membuat thrifting mulai digandrungi konsumen dari berbagai kalangan.

