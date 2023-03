Fast Fashion Genjot Produksi Pakaian, Limbah Menggunung

Jakarta, Beritasatu.com - Imbas dari cepatnya sirkulasi yang dihasilkan fast fashion berdampak pada kondisi lingkungan. Tingginya produksi pakaian yang dihasilkan jenama-jenama fast fashion turut menyumbang limbah tekstil yang dapat merusak lingkungan.

Data dari Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan industri fashion menyumbang hampir 10% dari emisi karbon global. Angka ini lebih besar dari gabungan sektor penerbangan dan pelayaran. Industri fashion juga berkontribusi hampir 20% terhadap air limbah global atau sekitar 93 miliar meter kubik dari pencelupan tekstil.

Diperkirakan 92 juta ton limbah tekstil diproduksi setiap tahun secara global. Angka itu berpotensi melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada 2030.

Guna memangkas biaya produksi, produsen menggunakan lebih banyak bahan sintetis dan bahan kimia. Penurunan biaya produksi berdampak pada harga jual yang lebih murah. Tak heran apabila, konsumsi pakaian global meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir. Sejak 2000, penjualan pakaian telah meningkat dua kali lipat dari 100 miliar unit menjadi 200 miliar unit per tahun.

Uniknya, pada saat yang sama rata-rata waktu pakai pakaian justru menurun menjadi 36% secara keseluruhan (Ellen Macarthur Foundation, 2015). Sejumlah bahan pakaian juga tidak mudah terurai secara alami, seperti poliester dan nilon yang membutuhkan waktu terurai antara 20 hingga 200 tahun.

Emisi karbon yang sangat besar dari industri fast fashion terjadi pada setiap tahap rantai pasok dan siklus produk. Sekitar 70% emisi karbon berasal dari kegiatan hulu, seperti proses produksi serta pemrosesan bahan mentah.

Data The International Union for Conservation of Nature's (IUCN) Red List of Threatened Species mencatat 35% sampah mikroplastik yang mencemari laut dihasilkan dari serat sintetis yang dihasilkan limbah pakaian. Pewarna tekstil adalah kontributor polutan air terbesar kedua di dunia karena sisa air dari proses pewarnaan kerap langsung dibuang ke selokan dan sungai.

Dengan kapasitas produksi yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran unit pakaian per tahun, jenama-jenama, seperti Uniqlo, H&M, dan Zara, juga menghasilkan masalah ketika produk-produk mereka tak semuanya laku di pasaran. Misalnya H&M, salah satu jenama fast fashion terbesar di dunia itu mengungkapkan pada 2018 sebanyak US$4,3 miliar nilai persediaan mereka tidak terjual.

Belum lagi dampak lingkungan yang dihasilkan dari limbah pakaian bekas. Laporan dari Word Economic Forum pada 2020 mencatat rata-rata konsumen dunia membuang 60% pakaian mereka dalam rentang waktu satu tahun setelah pembelian. Diperkirakan 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan setiap tahun secara global. Diprediksi angka ini akan meningkat menjadi 134 juta ton pada 2030.







