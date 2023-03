Jakarta, Beritasatu.com - Farmakolog molekuler Dexa Group dan dosen Unika Atma Jaya Prof Raymond Tjandrawinata yang merupakan pelopor pengembangan obat modern asli Indonesia meraih peringkat papan atas dalam jajaran saintis bidang farmasi serta bidang kedokteran dan kesehatan untuk wilayah Indonesia. Penilaian tersebut diberikan oleh The AD Scientific Index, sistem pemeringkat dan analisis yang berdasar pada kinerja ilmiah hingga nilai tambah produktivitas ilmiah masing-masing saintis.

Prof Raymond banyak melakukan penelitian hingga uji klinik obat, baik di dalam negeri maupun di berbagai belahan dunia. Produk-produk hasil risetnya pun tak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi juga ke mancanegara. Selain mengembangkan obat modern asli Indonesia bersama Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) sejak tahun 2005, Prof Raymond Tjandrawinata juga banyak meneliti obat berbahan kimia. Penelitian tersebut telah diakui dan mendapatkan 64 paten di Indonesia dan mancanegara.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para sahabat yang telah membantu sehingga saya mencapai ranking sebagai top 2 persen saintis di Indonesia, dengan peringkat nomor 2 di bidang farmasi dan nomor 9 di bidang kedokteran dan kesehatan,” ungkap Prof Raymond yang juga menjabat sebagai Director of Research and Business Development Dexa Group (14/3/2023).

The AD Scientific Index mengumumkan deretan saintis terbaik dunia dalam situsnya dan diperbarui setiap tahun. Institusi ini memberi penilaian terhadap lebih dari 1,2 juta saintis di 19.538 universitas pada 216 negara. The AD Scientific Index menulis bahwa Prof Raymond merupakan saintis terbaik pada jajaran top 2 persen dari seluruh saintis yang tercatat di Indonesia oleh institusi tersebut.

Prof Raymond meraih peringkat 2 untuk bidang farmasi sekaligus peringkat 9 pada bidang kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Ini berarti hasil karya ilmiahnya banyak dijadikan rujukan para peneliti di bidang kefarmasian, kedokteran, dan kesehatan di Indonesia, sedangkan di tingkat Asia, Prof Raymond menduduki peringkat top 11 persen untuk bidang kefarmasian dan bidang kedokteran dan kesehatan dari 398.548 saintis bidang-bidang tersebut.

Guru besar dan peneliti di Fakultas Bioteknologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tersebut, telah menjelajahi dunia sains hingga ke negeri Paman Sam. Pada tahun 1991, seorang astronot wanita dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) bernama Dr Millie Hughes-Fulford mengajak Prof Raymond untuk terlibat proyek penelitian Spacelab Life Sciences (SLS 1). Proyek tersebut diterbangkan pesawat ulang alik ke luar angkasa dalam untuk penelitian osteoporosis pada astronot yang berada di gravitasi nol.

Prof Raymond mengembangkan karir dalam penelitian obat dari bahan sintetik organik sejak ia menimba ilmu hingga tingkat Post Doctoral Fellow di Universitas Kalifornia, San Francisco. Ia bisa disebut sebagai salah satu putra Indonesia yang pertama kali mempelajari ilmu rekayasa genetika di era ’80-an, karena pada kurun waktu tersebut, ilmu rekayasa di Amerika Serikat baru berkembang dan di Indonesia belum sepenuhnya didalami.

Akhirnya pada awal 2000-an, Prof Raymond terpanggil untuk kembali ke Tanah Air dan berkarier di perusahaan farmasi terkemuka, PT Dexa Medica. Ketika itu pendiri PT Dexa Medica, (Alm.) Rudy Soetikno memiliki visi untuk mengembangkan obat-obatan dari kekayaan alam Indonesia. Kemudian di tahun 2005, Prof Raymond dan para saintis di DLBS mengembangkan OMAI hingga saat ini. OMAI merupakan produk farmasi kebanggaan Indonesia karena memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 80 persen dan telah diekspor ke 10 negara di 3 benua.

Profesor Kehormatan Unika Atma Jaya

Prof Raymond Tjandrawinata menerima anugerah gelar Profesor Kehormatan bidang Bioteknologi Farmasi dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya Jakarta. Gelar ini diberikan untuk pertama kalinya oleh Unika Atma Jaya karena beliau telah terbukti memiliki teroboson dan sumbangsih akademis bagi perkembangan ilmu bioteknologi farmasi.

Prof Raymond meraih gelar sarjana dalam bidang Fisiologi Molekuler dari University of the Pacific, Stockton, California. Gelar Master dan Doktor Bidang Biokimia dan Biologi Molekuler, diperoleh dari University of California, Riverside dan Program Post Doctoral Bidang Farmakologi Molekuler, diperoleh dari University of California San Francisco.

Ia memperoleh gelar master bidang bisnis strategi di Edward S Ageno School of Business Golden Gate University, San Francisco. Semasa karirnya, Prof Raymond berkontribusi pada beberapa instansi, seperti NASA Kennedy Space Center Florida, dan Glaxo SmithKline di California.





