Jelang Ramadan, Harga Cabai dan Bawang di Lampung Alami Kenaikan

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Jelang Ramadan 2023, harga bumbu dapur khususnya bawang merah dan cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung, Lampung mengalami kenaikan. Menurut para pedagang, kenaikan harga pangan terjadi sejak satu pekan terakhir.

Pantauan Beritasatu.com di Pasar Way Kandis, Bandar Lampung pada Kamis (16/3/2023) harga bawang merah terpantau mengalami kenaikan harga berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram.

Para pedagang menjual bawang merah dengan harga berkisar Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per kilogram. Harga tersebut tergantung jenis dan kualitas bawang. Sebelum mengalami kenaikan harga, para pedagang menjual bawang merah dengan harga berkisar Rp 28.000 hingga Rp 33.000 per kilogram.

Sementara untuk harga bawang putih relatif normal, para pedagang menjual bawang putih dengan harga Rp 28.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga bawang putih bahkan turun Rp 2.000 sejak sepekan terakhir setelah sebelumnya sempat di harga Rp 30.000 per kilogram.

Syarif (43), salah seorang pedagang Pasar Way Kandis mengatakan, harga bawang merah sekarang sedang naik Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram. Sekarang harga bawang merah berkisar Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per kilogram.

"Naik Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram tergantung jenis bawangnya. Kalau harga normalnya berkisar Rp 28.000 sampai Rp 33.000 per kilogram," kata Syarif.

Syarif menuturkan, harga bawang merah mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Sementara pasokan bawang merah dari Pulau Jawa berkurang.

"Ya biasalah, kalau mau bulan puasa semua kebutuhan pokok pada naik," tutur Syarif.

Tidak hanya harga bawang merah, komoditas lainya juga mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai, yang terpantau harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Harga cabai merah naik Rp 5.000 per kilogram dari harga normal Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 35.000. Sementara harga cabai cablak naik Rp 10.000 per kilogram dari Rp 60.000 menjadi Rp 70.000. Adapun harga cabai rawit hijau naik Rp 5.000 menjadi Rp 35.000 dari harga normal Rp 30.000.

Neneng (38), pedagang di Pasar Way Kandis mengatakan, kenaikan harga komoditas cabai terjadi sejak sepekan terakhir.

"Harga cabai naik sejak seminggu ini. Biasa jelang ramadan memang harga-harga pada naik," ujar Neneng sambil memilah cabai yang telah busuk.





