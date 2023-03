Jelang Ramadan, Bupati Purwakarta Sidak Cek Harga Bahan Pokok

Purwakarta, Beritasatu.com - Jelang Ramadan, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pokok di pasar tradisional Purwakarta, Sabtu (18/3/2023). Harga rata-rata bahan pokok naik, terutama telur, sayuran, daging sapi, daging ayam hingga cabai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkot) Purwakarta akan menggelar pasar murah hingga mengamankan jalur distribusi untuk stabilisasi harga.

BACA JUGA Harga Bahan Pokok Naik, Pemkot Ternate Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan

Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, harga telur mencapai Rp 31.000 per kilogram (kg), harga daging sapi Rp 130.000 per kg. Sementara harga cabai merah tembus Rp 75.000 per kg dari Rp 60.000 per kg.

Menurut salah seorang pedagang, Nandar (38) penyebab kenaikan harga sayuran, selain melonjaknya permintaan jelang Ramadan juga dampak cuaca buruk. Para petani gagal panen sehingga pasokan ke pasar berkurang.

“Buat sayuran jelang munggahan puasa, permintaan naik. Paling tinggi cabai rawit merah sekarang Rp 75.000 dari Rp 60.000, kemungkinan naik lagi, penyebabnya karena kemarin hujan, kebutuhan banyak dan pasokan kurang,” ujar Nandar.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menjelaskan kenaikan harga masih dalam tahap wajar. Namun untuk telur, cabai, bawang merah, dan daging sapi, kenaikannya cukup tinggi. Sedangkan harga beras yang sebelumnya sempat naik, mulai mengalami penurunan.

Anne menambahkan, jika harga bahan pokok sudah tidak terkendali pihaknya akan menstabilkan harga dengan mengadakan pasar murah selama bulan Ramadan. “Cabai itu kan kita andalkan pasokan dari luar Purwakarta karena pasokan di Purwakarta tidak mencukupi. Sementara pasokan sayuran dari Purwakarta seperti dari Bojong Wanayasa dan Kiarapedes," kata Anne.

Selain itu, mengamankan jalur distribusi serta memantau daerah penghasil bahan pokok di Purwakarta. "Kami terus memantau distributor dari tempat asal jangan sampai terkendala, kita akan cek langsung setiap pasar, ketika ada kelangkaan saya kami akan menjaga agar suplai terjaga, salah satu opsi melaksanakan bazar Ramadan,” terang Ambu Anne, sapaan Bupati Purwakarta.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan