Kebutuhan Cabai Jakarta Capai 120 Ton per Hari, Bawang 80 Juta Ton

Jakarta, Beritasatu.com - Cabai dan bawang menjadi dua komoditas yang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Hal ini tercermin dari angka kebutuhan harian dari dua komoditas yang dirilis Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Selama bulan ramadan, permintaan cabai di Jakarta mencapai 120 ton per hari. Sementara permintaan akan bawang mencapai 80 ton per hari.

Hal ini pula yang membuat harga dari dua komoditas itu naik menjelang Ramadan 2023. Data dari info pangan Jakarta, dikutip Beritasatu.com pada Senin (20/3/2023), harga cabai merah keriting per 19 Maret 2023 ialah Rp 49.127 per kilogram, naik Rp 531 dari harga sebelumnya.

Sementara harga cabai merah besar (TW) mencapai Rp 51.204, naik Rp 250 dan cabai rawit merah Rp 83.382 per kilogram, naik Rp 1.404 dari hari sebelumnya. Adapun harga cabai rawit hijau sebesar Rp 52.021 per kilogram (naik Rp 1.042), sedangkan harga bawang merah dan bawang putih ialah Rp 41.170 per kilogram (naik Rp 127) dan Rp 35.787 per kilogram (turun Rp 42 dari harga sehari sebelumnya).

BACA JUGA Persediaan Sedikit, Harga Cabai dan Telur Merangkak Naik di Pasar Subang

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan harga cabai rawit merah di Jakarta memang belum mau turun, meskipun harga bawang sudah mulai turun sejak awal Maret.

"Untuk harga bawang di Pasar Induk Kramat Jati sudah mulai turun harganya awal bulan ini. Sementara cabai memang masih belum turun," kata Eliawati saat memantau ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur beberapa hari lalu.

Menurutnya, faktor yang membuat harga bawang bisa turun ketimbang cabai ialah masa panen yang relatif lebih cepat dari cabai. Sementara fluktuasi harga cabai dan bawang di Jakarta juga terjadi lantaran curah hujan tinggi selama Februari dan Maret ini.

BACA JUGA Persediaan Sedikit, Harga Cabai dan Telur Merangkak Naik di Pasar Subang

Untuk memenuhi tingginya kebutuhan warga terhadap cabai dan bawang, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk pengiriman persediaan dari petani daerah.

Pekan sebelumnya, Pasar Induk Kramat Jati pada Senin (6/3/2023) telah mendapat pasokan ratusan ton cabai dan bawang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Rinciannya 17 ton cabai dari Magelang dan Temanggung (Jawa Tengah) serta Garut dan Sumedang (Jawa Barat). Adapun bawang merah masuk secara bertahap ke Pasar Induk Kramat Jati sekitar 175 ton.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan