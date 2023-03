Antisipasi Penimbunan, Satgas Pangan Temanggung Sidak Bahan Pokok

Temanggung, Beritasatu.com- Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Temanggung, Jawa Tengah (Jateng) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan bahan pokok pangan di pasaran, terutama beras dan minyak goreng menjelang bulan puasa atau Ramadan. Dalam sidak tersebut, Satgas Pangan menemukan harga cabai naik signifikan.

"Sidak Satgas Pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang serta mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok dan mencegah tindak penimbunan menjelang Ramadan," kata Kapolres temanggung AKBP Agus Puryadi di Temanggung, Senin (20/3/2023).

Dari pantauan di Pasar Kliwon Rejo Amertani, Kota Temanggung harga minyak goreng yang disubsidi pemerintah merek Minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Ro 14.000 per liter. Sementara untuk ketersediaan dan harga beras cukup stabil yakni di Rp 12.500. Sedangkan untuk jenis beras medium dibanderol Rp 9.400 per kilogram (kg).

"Setelah sempat gejolak dan terjadi kenaikan harga dalam beberapa bulan, ketersediaan minyak goreng (Minyakita) di pasaran mulai aman. Meski demikian harga Minyakita berada di atas HET mencapai Rp 16.000, karena harga dari distributor sebesar 15.500," kata dia.

Untuk harga sembako lain seperti beras saat ini aman. Sementara harga telur mengalami kenaikan Rp 300. "Untuk pasokan beras dan telur sangat aman," kata Ketua Satgas Pangan Temanggung.

Sementara untuk sayur mayur seperti cabai rawit dan cabai merah keriting mengalami kenaikan harga mencapai Rp 60.000 per kg dan Rp 35.000 per kg. Untuk bawang merah dan putih dibanderol Rp 35.000 per kg dan Rp 30.000 per kg.

Atas kenaikan tersebut Satgas Pangan terus melakukan koordinasi ke dinas terkait agar tidak menimbulkan gejolak di pasaran.

Sementara menurut pedagang sembako Suroto, sepekan lalu setiap kali mendapat pasokan beras dari Bulog dalam beberapa jam langsung habis. Untuk saat ini menjelang Ramadan, ketersediaan beras sangat tercukupi.

