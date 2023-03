Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman, Bulog: Jangan Panic Buying

Temanggung, Beritasatu.com - Perum Bulog menjamin stok bahan pokok masyarakat seperti beras dan minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dalam menghadapi Ramadan hingga Idulfitri mendatang.

Pimpinan cabang Bulog Subdivre Kedu, Yudha Adji Pribawa mengatakan bulog juga menyiapkan operasi pasar untuk menjamin stabilitas harga pangan.

"Untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri di Kabupaten Temanggung ini tercukupi semuanya, baik ketersediaan beras dan minyak goreng," kata Yudha kepada Beritasatu.com, Senin (20/3/2023).

Yudha menambhakan stok beras yang sudah disiapkan Bulog lebih dari 1.000 ton. Untuk minyak goreng sudah digelontorkan di Temanggung pada operasi pasar sebanyak 18.756 liter.

Ia menyebutkan harga beras kualitas premium di pasaran sebesar Rp 12.500 per kilogram, sedangkan kualitas medium sebesar Rp 11.000 per kilogram. Adapun harga minyak goreng, khususnya Minyakita di pasaran kini naik menjadi Rp 16.000 per liter, atau naik Rp 2.000 dari harga normal Rp 14.000 per liter.

Dikatakan Yudha, untuk mengantisipasi lonjakan harga, Bulog Subdivre Kedu tetap memasifkan penjualan beras medium Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta mensuplai ke Rumah Pangan Kita (RPK).

"Jadi masyarakat tidak perlu panic buying. Menjelang ramadan ini kebutuhan bahan pokok cukup, jika masyarakat belanja seperlunya saja sesuai kebutuhan. Kami pastikan stok di masyarakat aman, karena stok di toko dan di pasar semuanya cukup," tegasnya.

Selain itu, Bulog Subdivre Kedu juga siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pasar murah dan menjaga ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama ramadan hingga Idulfitri 2023.

"Kami mencoba terus melakukan itu secara berkelanjutan untuk memasok di pasar maupun toko-toko sembako yang sudah bekerjasama dengan Bulog," pungkasnya.

