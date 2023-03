Stok Minim, Harga Cabai Makin "Pedas" Jelang Ramadan

Batu,Beritasatu.com - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu, Jawa Timur, terus mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan 2023. Kenaikan harga tersebut, salah satu dipicu stok yang minim.

Agus Sujito, salah seorang pedagang cabai di Pasar Batu, menyebutkan saat ini harga cabai rawit mencapai Rp 70.000 per kilogram (kg). Padahal, harga sebelumnya adalah Rp 65.00 per kilogram.

"Kenaikan harga cabai terus terjadi ini. Sekarang harganya Rp 70.000 yang cabai rawit. Sebelumnya Rp 55.000, naik jadi Rp 60.000. Lalu, naik kembali jadi Rp 65.000, dan sekarang Rp 70.000," jelas Agus, Selasa (21/3/2023).

BACA JUGA Harga Cabai dan Bawang Merah Melesat Jelang Ramadan

Selain cabai rawit, kata Agus, harga cabai merah saat ini mencapai Rp 28.000 per kilogram, dan cabai hijau lalap Rp 30.000 per kilogram.

Ia mengaku, kenaikan ini dikeluhkan para pembeli, namun dirinya juga tidak bisa berbuat banyak sebab harga dari petani juga sudah tinggi.

Selain itu, kenaikan harga ini juga dipicu karena stok yang sedikit. "Banyak cabai petani rusak diserang hama, sehingga stok di pasar pun minim," tandasnya.

BACA JUGA Persediaan Sedikit, Harga Telur Merangkak Naik

Sementara itu, kenaikan harga cabai ini tidak diikuti harga bawang merah dan bawang putih. Saat ini, komoditas harga bawang merah dan putih menurun.

Wiwik Ispandi, pedagang bawang di Pasar Batu, menyebutkan harga bawang putih saat ini Rp 28.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah lokal adalah Rp 36.000 per kilogram dan bawang merah impor sekitar Rp 14.000 per kilogram.

"Harga bawang turun drastis. Bawang merah ini harganya sudah turun Rp 6.000 per kilogram. Ini sepertinya karena cuaca. Bisa jadi ini mau naik lagi harganya," kata Wiwik.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan