Harga Pangan di Pasar Bitingan Kudus Alami Kenaikan Signifikan

Kudus, Beritasatu.com - Sehari jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Kudus Jawa Tengah mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan cukup tinggi berada pada komoditas, ayam potong, telur, daging sapi, dan cabai rawit merah.

Seperti dalam pantauan Beritasatu.com di Pasar Bitingan Kudus, Rabu (22/3/2023) siang, harga ayam potong melonjak cukup tinggi diharga Rp 35.000 per kilogram, sepekan sebelumnya harga berkisar di harga normal sekitar Rp 30.000 per kilogram. Harga telur sepekan yang lalu di harga Rp 25.000 saat ini menjadi Rp 30ribu perkilogram.

Harga daging sapi normalnya seharga Rp 120.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 130.000 per kilogram. Kenaikan cukup tinggi juga terjadi pada cabai rawit merah yang menembus hingga Rp 75.000 per kilogram.

Kenaikan harga sejumlah harga kepokmas tersebut dikeluhkan Lilis Martini salah satu warga Kudus. Ia mengeluhkan hampir semua kebutuhan yang dibeli merangkak naik jelang Ramadan. Rencananya, ia membeli sejumlah bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan di bulan puasa.

"Ini beli ayam untuk sahur besok dan beli kebutuhan lainya untuk stok persiapan bulan puasa. Ini tadi yang naik telur, ayam juga naik, daging biasanya Rp 120.000 sekarang Rp 130.000. Terus bumbu lainnya juga pada naik," kata Lilis Martini.

Pihaknya pun tak menampik harga bahan pokok mulai merangkak naik, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa menjelang bulan suci Ramadan. Akibatnya, ibu rumah tangga seperti Lilis harus lebih pintar dalam menyiasati kebutuhan agar dapat terbeli semua dengan uang belanja yang tidak ikut naik.

Sementara, Yami salah seorang pedagang ayam potong Pasar Bitingan mengaku turut terdampak naiknya harga ayam potong. Dampaknya, daya beli masyarakat pun turun. Menurutnya, harga ayam potong sudah biasa terjadi jelang bulan suci Ramadan. Kenaikan harga ayam terjadi sekira sepekan terakhir secara bertahap mulai Rp 500 hingga Rp 1.000 perharinya.

"Ayam sekarang Rp 34.000 sampai Rp 35.000. Kalau ayam horen atau ayam merah 1 ekornya sudah Rp 55.000, biasanya Rp 50.000. Naiknya kaya gini sudah biasa," jelasnya Yami pedagang ayam potong Pasar Bitingan Kudus.

Kondisi naiknya harga kepokmas juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pedagang memprediksi, kenaikan harga tersebut biasanya akan terus melonjak hingga perayaan lebaran nanti.

