Ekonom Ingatkan Pengendalian Harga Pangan Harus Dimulai dari Sisi Hulu

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan, upaya pengendalian harga pangan yang kerap meningkat menjelang hari besar keagamaan harus dimulai dengan memperkuat sisi hulu.

Esther melihat produksi pangan di Indonesia banyak menghadapi tantangan, sehingga kerap tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tak ayal, impor akhirnya menjadi jalan pintas.

Tantangan pertama yang dilihat Esther terkait minimnya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL), sehingga para petani tidak memiliki guidance dalam bercocok tanam yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Ditambah lagi dengan minimnya lahan yang dimiliki petani kurang dari 1 hektar, sehingga hasil panen atau produktivitasnya menjadi rendah.

"Tenaga PPL di kita itu kurang, sehingga petani ya bercocok tanam seperti biasa saja, turun-temurun. Padahal sebenarnya yang bagus itu, bagaimana melakukan praktik pertanian yang baik, itu yang harus ditularkan oleh PPL. Sehingga tidak ada lagi alasan produktivitas turun karena faktor cuaca," kata Esther kepada Beritasatu.com, Rabu (22/3/2023).

Sarana dan prasarana produksi pertanian juga menjadi sorotan Esther. Misalnya kelangkaan atau mahalnya harga pupuk, serta masalah kurangnya benih, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kondisi ini makin diperparah dengan semakin berkurangnya jumlah petani. Banyak orangtua yang tidak ingin anaknya menjadi petani. Di sisi lain, minat generasi muda untuk menjadi petani juga tergolong rendah.

"Banyak petani yang tidak mau anaknya jadi petani. Kalau tidak segera dibenahi secara serius, bisa ada generasi yang hilang," kata Esther.

Bila sisi hulu atau produksi ini tidak segera dibenahi, Indonesia akan terus bergantung pada produk impor untuk memenuhi pasokan yang kurang.

"Kalau begini terus, kita akan impor terus dan menggantungkan nasib kita ke negara lain," ujarnya.

Esther juga mengingatkan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyerap produk-produk pertanian, sehingga tidak sampai jatuh ke tangan tengkulak. Misalnya untuk komoditas beras.

"Peran dari pemerintah daerah lewat BUMD-nya harus seperti resi gudang. Kalau mau meminimalkan banyak tengkulak-tengkulak yang nongkrong di lumbung padi. BUMD harus juga berperan seperti tengkulak yang ketika ada panen sudah siap untuk menyerap," kata Esther.

