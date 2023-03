Mendag Jamin Harga Bahan Pokok Pangan Stabil Saat Ramadan

Magelang, Beritasatu.com- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjamin harga bahan pokok pangan stabil memasuki puasa Ramadan 1444 H yang dimulai pada Kamis (23/3/2023).

“Harga pangan atau bahan pokok, saya sudah keliling di Jawa Tengah, di mana-mana masih stabil, mudah-mudahan naiknya engga banyak,” kata Zulkifli Hasan kepada media di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3/2023) dikutip dari Antara.

Mendag menyebutkan sejumlah komoditas yang harganya masih stabil pada H-1 Ramadan di antaranya bawang, telur ayam, daging ayam dan beras Bulog yang masih murah di beberapa tempat seperti di Surabaya, Mojokerto, dan Mamuju.

“Bawang Rp 30.000 (per kg), daging ayam Rp 33.000 hingga Rp 35.000 (per kg) masih murah. Pasar di Mojokerto juga harganya malah di bawah lagi, barangnya tersedia banyak,” ucapnya.

Tak hanya itu, Mendag menegaskan bahwa stok minyak goreng subsidi Minyakita masih banyak di pasar-pasar tradisional. Pihaknya sengaja tak mendistribusikan minyak tersebut ke ritel modern maupun marketplace karena memang ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

“Kalau cari di marketplace engga ada, di ritel modern engga ada, kita kembalikan ke pasar dulu, karena memang minyak kita itu untuk ibu-ibu. Begitu sukses, begitu terkenal, semua orang cari Minyakita, akhirnya premium pindah ke Minyakita. Itu engga cukup, itu kita sudah tambah dari 300.000 ton menjadi 400.000 ton per bulan,” ucapnya.

Mendag berharap kestabilan stok dan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2023 ini bisa senantiasa terjaga. “Jadi kita harap puasa dan Lebaran ini mudah-mudahan semuanya, bantu doa, kita kerja keras agar ketersediaan dan harga terjangkau,” kata dia.

Adapun berdasarkan data terakhir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional harga komoditas pangan pada Rabu, 22 Maret cenderung turun sejak 3 hari terakhir.

Seperti beras Rp 13.250 per kg, daging ayam Rp 35.000 per kg, daging sapi Rp 133.800 per kg, telur ayam Rp 29.850 per kg.

Kemudian harga bawang merah turun menjadi Rp 37.400 per kg, bawang putih Rp 33.500 per kg cabai merah Rp 49.700 per kg, cabai rawit Rp 60.350 per kg, minyak goreng Rp 19.350 per kg dan gula pasir Rp 15.000 per kg.

