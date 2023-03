Bulog Sulteng Terapkan Ketentuan HPP Baru dalam Penyerapan Beras Petani

Palu, Beritasatu.com - Bulog wilayah Sulawesi Tengah mulai menerapkan skema baru penyerapan beras petani melalui pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Dalam skema baru ini, Bulog menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dari sebelumnya Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 9.950 per kilogram.

Ketentuan ini ini tertuang melalui surat Badan Pangan Nasional pada 15 Maret 2023 Nomor: 045/R-NFA/III/2023. Berdasarkan kebijakan tersebut, Bulog bersedia menjalankan regulasi dan siap menyerap beras petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami siap membuka diri bila petani menjual hasil produksinya kepada kami dengan ketentuan harga ditetapkan pemerintah," kata Kepala Bulog Sulteng, David Susanto di Palu, Rabu (22/3/2023) dikutip dari Antara.

David mengatakan pihaknya tidak bisa menekan petani atau tingkat penggilingan menjual produk mereka kepada Bulog jika harga lebih bagus ke pedagang. Dengan begitu, petani bebas menjual hasil produksinya sebab ini berkaitan dengan kesejahteraan petani.

"Peran Bulog adalah mengintervensi untuk stabilisasi stok dan harga untuk menekan gejolak harga di pasaran," katanya.

Bulog juga tetap menyerap hasil produksi petani dengan skema harga komersial, mengikuti harga tingkat petani. Dalam tiga bulan tahun 2023, Bulog telah menyerap sekitar 500 ton beras petani.

Adapun pengadaan beras komersial tetap memegang teguh prinsip stabilisasi, mengedepankan kesejahteraan petani, maupun ditingkat konsumen ketersediaan stok tetap terjangkau.

Sementara untuk HPP gabah dan beras yang telah ditetapkan yakni gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5 ribu per kilogram, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100 per kilogram, lalu gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kilogram, GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kilogram, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kilogram.

Pembelian produk tersebut juga tidak terlepas dari ketentuan kualitas gabah dan beras. Bulog menekankan GKP dengan harga berkualitas harus memenuhi kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

