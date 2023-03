Tembus Rp 90.000, Ikappi Sorot Harga Cabai yang Kian Pedas di Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki bulan ramadan, harga pangan terus merangkak naik. Salah satunya cabai yang harganya semakin "pedas".

Misalnya untuk harga cabai rawit merah yang sudah tembus Rp 90.000 per kilogram di Jakarta dan sejumlah daerah. Untuk cabai merah keriting sudah Rp 52.000 per kilogram, sedangkan cabai besar tw Rp 54.000-Rp 54.500 per kg.

"Cabai-cabaian kita ini hampir semua harganya pedas, terutama cabai rawit merah yang sudah Rp 90.000," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan kepada Beritasatu.com, Rabu (22/3/2023).

Untuk komoditas lain seperti bawang merah, harganya sudah di angka Rp 42.500 per kilogram.

"Untuk ayam, cukup tinggi kenaikannya sampai Rp 40.000. Telur ayam juga sudah di Rp 30.000 sampai Rp 31.000. Untuk harga gula pasir bahkan sudah di atas harga eceran tertinggi, Rp 14.700 sampai Rp 14.800. Untuk daging, meskipun impor sudah dilakukan, kenaikan harga masih terjadi. 1 kg dijual Rp 145.000-Rp 146.000," paparnya.

Reynaldi mengungkapkan, saat ini memang sudah masuk fase pertama tahapan kenaikan permintaan dan harga bahan pokok menjelang bulan suci ramadan dan Idulfitri.

Fase kenaikan pertama biasanya terjadi pada rentang 3 hari hingga sepekan menjelang ramadan. Fase kedua nantinya akan terjadi 3 hari menjelang Idulfitri. Fase berikutnya terjadi 2-3 hari setelah Idulfitri.

"Di tiga fase itulah seharusnya pemerintah menyiapkan skema atau kebijakan dengan beberapa stakeholder. Koordinasi yang intens dan ketat antar kementerian, tidak hanya kerja Badan Pangan Nasional saja yang membawa hasil produksi dari daerah ke wilayah yang konsumsinya tinggi," kata Reynaldi.

