Stok Melimpah, Harga Cabai Merah di Kabupaten Agam Mulai Turun

Agam, Beritasatu.com - Memasuki ramadan, harga cabai merah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai turun dari Rp 45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga ini turun sekitar 11 persen dari satu hari jelang Ramadhan 1444 Hijriah.

"Ini berdasarkan pendataan yang kami lakukan di Pasar Serikat Lubukbasung Garagahan, Kamis (23/3/2023)," kata Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Aguska Dwi Fajra di Lubukbasung dikutip dari Antara.

Menurutnya saat ini pasokan cukup banyak di tangan pedagang. Ia mengatakan selain cabai merah, terdapat bahan kebutuhan lain yang turun pada awal Ramadhan, diantaranya bawang putih dari Rp 33.000 menjadi Rp 30.000 per kilogram, cabai rawit dari Rp 30.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram, buncis dari Rp 12.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram.

Harga kebutuhan itu turun akibat pasokan cukup banyak pada pedagang pengumpul, setelah petani melakukan panen raya.

"Ini sesuai hukum ekonomi, apabila pesokan melimpah maka harga akan turun dan begitu sebaliknya pasokan sedikit harga akan naik," ucapnya.

Sementara harga kebutuhan yang naik yakni bawang prei dari Rp 12.000 menjadi Rp 15.000 per kilogram dan wortel dari Rp 15.000 menjadi Rp 20.000 per kilogram.

Adapun harga relatif stabil diantaranya ayam broiler Rp 70.000 per ekor, bawang merah Rp 30.000 per kilogram, tomat Rp 12.000 per kg, sayur kol Rp 7.000 per kilogram dan daging sapi Rp 160.000 per kilogram.

"Daging sapi masih bertahan Rp 160.000 per kilogram semenjak Rabu (22/3/2023)," katanya.

Harga yang relatif normal lainnya, yaitu beras benang pulau Rp 14.500 per kilogram, beras sokan Rp 14.500 per kilogram, beras IR 42 Rp 15.000 per kilogram, beras benang pulau Rp 14.000 per kilogram, beras kuruik kusuik Rp 17.000 per kilogram.

Adapun harga gula pasir lokal Rp 16.000 per kilogram, minyak kemasan Rp 18.000 per liter, minyak curah Rp 16.000 per liter, daging ayam kampung Rp 65.000 per kilogram.

Sementara telur ayam kampung Rp 2.500 per butir, telur ayam ras Rp 2.000 per butir, telur bebek Rp 2.500 per butir.

Setelah itu, harga jengkol Rp 400 per butir, petai Rp 11.000 per ikat, ikan tongkol dan ikan sarden Rp 35.000 per kilogram. Aguska Dwi Fajra menjamin pasokan bahan kebutuhan pokok di Agam masih aman sampai Idul Fitri nanti.

