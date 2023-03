Bertemu Wamendag, Pedagang Pasar Jimbaran Keluhkan Minyakita Langka

Badung, Beritasatu.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mendengar langsung keluhan para pedagang, saat meninjau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Desa Adat Jimbaran, Bali, Sabtu (25/3/2023).

Salah seorang pedagang mengeluhkan persediaan Minyakita yang langka, meski sebenarnya permintaan terhadap minyak murah pemerintah itu tinggi.

Terkait hal itu, Wamendag menyampaikan pemerintah telah menambah pasokan Minyakita secara nasional dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan.

BACA JUGA Bapanas Terbitkan Regulasi Cadangan Gula dan Minyak Goreng

“Kementerian Perdagangan akan terus memantau ketersediaan dan kelancaran pasokan Minyakita di tingkat distributor dan agen. Saya mendengar dari pedagang dalam beberapa hari terakhir terdapat peningkatan permintaan Minyakita,” kata Wamendag Jerry Sambuaga, dikutip dari Antara.

Beberapa pedagang lainnya yang berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Wamendag, menyampaikan harga-harga sejumlah barang pokok antara lain seperti cabai rawit merah dan bawang merah terus naik saat Hari Raya Nyepi dan hari pertama puasa ramadan.

Wamendag mengatakan pemerintah terus bekerja membuat harga barang-barang tetap stabil. Ia menilai fluktuasi harga beberapa bahan pokok menjelang dan saat hari besar keagamaan nasional merupakan situasi yang masih wajar.

Secara umum, harga barang pokok di Pasar Desa Adat Jimbaran, Bali, terpantau stabil, meskipun ada beberapa komoditas yang naik, dan ada juga yang turun.

"Stok barang-barang pokok aman. Minyak goreng, cabai, bawang putih, bawang merah, terigu, telur tersedia dan stok aman,” kata Jerry Sambuaga.

BACA JUGA Wamendag Temukan Minyakita Dijual di Atas HET, Ini Reaksinya

Di Pasar Desa Adat Jimbaran, per Sabtu, beras premium merek Putri Ratu Rp13.000 per kilogram, gula Rp13.500/kg, daging ayam Rp35.000/kg dan telur ayam ras Rp28.300/kg. Selanjutnya, tepung terigu Rp13.500/kg, cabai merah besar Rp35.000/kg, cabai rawit merah Rp75.000/kg, bawang merah Rp35.000/kg, dan bawah putih Honan Rp30.000/kg.

Beberapa pedagang menyampaikan harga cabai rawit merah per Sabtu masih cukup tinggi pada kisaran Rp70.000–Rp80.000 per kilogram, sementara harga normalnya Rp50.000/kg. Kemudian, untuk bawang merah, beberapa pedagang mengaku ada kenaikan sedikit dari yang biasanya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000–Rp35.000/kg.

Jerry mengatakan pemerintah akan terus memantau harga kebutuhan bahan pokok selama ramadan hingga Idulfitri nanti. Pihaknya berharap dalam 1–2 hari sampai dengan minggu depan harga sejumlah kebutuhan pokok yang kini naik, bisa segera turun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan