Waspada Darurat Beras!

Jakarta, Beritasatu.com - Di bawah panas terik matahari, Teguh, seorang petani padi dari Kelurahan Wonotirto, Kecamatan Samboja Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memeriksa kondisi sawahnya. Kemarau ekstrem yang terjadi akibat El Nino membuat wilayahnya sudah sebulan lebih tidak disiram hujan.

Sebagian besar lahan pertanian pun mengering, bahkan muncul retakan pada tanah di tengah hamparan tanaman padi. Sambil mengipas diri dengan caping, ia beristirahat sejenak di gubuk dan berharap hujan segera turun.

“Dari akhir Juli, tak turun hujan. Di sini mungkin ada sekitar 100 hektare sawah dari tiga kelompok petani yang terdampak,” kata Teguh saat ditemui Beritasatu.com di sawah miliknya, baru-baru ini.

Akibat kemarau ekstrem, Teguh dan para petani padi lainnya di Kelurahan Wonotirto khawatir bakal mengalami gagal panen. Apalagi, lahan di kawasan itu merupakan area persawahan tadah hujan.

"Kalau dalam waktu dekat turun hujan, insyaallah mungkin ada harapan untuk panen. Jika sampai setengah bulan lebih lagi tak turun hujan, kecil harapan untuk panennya dan bisa jadi gagal panen,” imbuhnya.

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Seram, Provinsi Maluku. Sudah tiga bulan kekeringan melanda. Hujan tak turun setetes pun. “Panas di tahun ini bukan panas biasa, tetapi luar biasa," kata Sumardi, petani padi di Kecamatan Bula Barat.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Seram Bagian Timur, Jahra Kotarumalos menjelaskan saat ini sebanyak 999 hektare lahan sawah di Kecamatan Bula Barat mengalami kekeringan.

“Dari 999 hektare sawah, 160 hektare harus dipanen paksa. Lalu, 60 hektare dipastikan gagal panen, sementara 779 hektare lainnya dibiarkan kosong karena tidak ada pasokan air untuk ditanami,” kata Jahra saat dihubungi Beritasatu.com.

Kekeringan ekstrem ini membuat produksi pangan terganggu. Akibatnya, terjadi kelangkaan stok pangan yang berdampak pada kenaikan harga. Pantauan Beritasatu.com di sejumlah pasar, harga beras memang telah merangkak naik dan membuat konsumen menjerit.

Harga beras di Pasar Pamanukan, Subang, Jawa Barat, mengalami kenaikan signifikan. Harga beras medium naik sekitar Rp 1.500 per kilogram, dari Rp 9.500 menjadi Rp 11.000. Beberapa pedagang bahkan menjual dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Harga beras kualitas premium naik Rp 2.000 per kilogram, dari Rp 12.000 menjadi Rp 14.500 per kilogram.

"Makin mahal, sementara kita gaji kecil-kecil saja. Takut enggak bisa makan,” kata Yulia Ismaya (46), salah seorang pembeli beras.

Hal yang sama terjadi di Pasar Gudang Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Harga beras premium naik dari Rp 12.000 per kilogram menjadi Rp 15.000 per kilogram. Harga beras kualitas sedang atau medium juga naik Rp 3.000, dari Rp 10.000 per kilogram menjadi Rp 13.000 per kilogram. Beras kualitas rendah alias oplosan juga ikut naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.000 per kilogram.

“Pasokan berkurang dan konsumen juga berkurang. Mereka kan biasanya nyari yang murah. Omzet turun 20% karena konsumen biasa belanja banyak, jadi berkurang. Harapannya harga beras kembali normal,” ungkap Apriansyah, pedagang di Pasar Gudang Tigaraksa.

Penyumbang Inflasi

Penurunan pasokan beras ke pasar berdampak pada peningkatan harga. Hal ini berpotensi meningkatkan inflasi hingga akhir tahun, sekaligus berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

