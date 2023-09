Pasar Tanah Abang di Ujung Tanduk

Jakarta, Beritasatu.com - Sambil merapikan barang dagangannya, Arka, seorang pedagang pakaian di blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, berharap tokonya segera dikunjungi pembeli. Sambil menanti satu dua pengunjung melihat-lihat barang dagangannya, dia teringat memori beberapa tahun silam kala kewalahan melayani pembeli yang penuh sesak mengunjungi kiosnya.

Namun, itu semua tinggal kenangan. Pasar Tanah Abang yang sempat meraih predikat sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara seolah sudah melewati masa jayanya dan kini mati suri. Kepada Beritasatu.com, Arka mengaku omzet dagangannya turun drastis, bahkan ia kesulitan menutupi biaya operasional sehari-hari.

BACA JUGA Jembatan Multifungsi Tanah Abang Anies Baswedan Dituding Jadi Penyebab Sepinya Pembeli

“Sebelum pandemi Covid-19, memang setiap hari ramai pengunjung, apalagi ketika menjelang Lebaran. Omzetnya bisa puluhan juta rupiah. Sekarang, kenyataannya seperti ini. Lebaran kemarin juga tidak seramai sebelum Covid-19. Sekarang sebulan paling cuma dapat Rp 5 juta. Itu juga enggak nutup untuk operasional sehari-hari," kata Arka saat ditemui Beritasatu.com, baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

Hal senada diungkapkan oleh Angga, salah satu penjual grosir celana jin di Pasar Tanah Abang blok A. Ia mengaku penjualan tokonya mulai turun seusai Lebaran 2023.

Penjualan riil retail melemah, keyakinan konsumen masih stabil.

"Lebaran tahun ini juga tidak seramai dahulu. Jika sebelumnya bisa sampai Rp 60 juta dalam sebulan, tahun ini hanya Rp 20 juta dalam sebulan. Kalau hari-hari biasa lebih sepi. Bisa balik modal saja sudah bagus,” ungkapnya.

Sepinya Pasar Tanah Abang tidak hanya terjadi di blok A, juga di blok-blok lainnya. Salah satu pedagang baju anak-anak di blok E, Zeni, juga merasakan lesunya penjualan, khususnya selama setahun terakhir.

"Situasinya memang sangat sulit saat ini, terutama untuk penjualan eceran. Hanya ada 1-2 pembeli per hari, dengan omzet sekitar Rp 100.000 sampai Rp 200.00 saja. Sementara untuk penjualan grosir, kami masih memiliki beberapa pelanggan tetap, meskipun jumlahnya juga menurun," ungkapnya.

Pelanggan grosir yang dimaksud adalah pedagang di pusat perbelanjaan lain, seperti ITC Cempaka Mas, Tangerang City, dan Mall Ambassador. Namun, pelanggan grosir Zeni juga mengeluhkan sepinya pengunjung, sehingga berdampak pada pembelian barang dari tokonya.

Saat ini, omzet yang didapatkannya sulit untuk menutup berbagai biaya operasional. Untuk membuka toko di blok E, ia mengaku harus membayar sewa toko sekitar Rp 16 juta per tahun, ditambah biaya bulanan Rp 290.000, belum termasuk biaya listrik dan gaji karyawan. Kesulitan yang dialaminya juga dirasakan pedagang lain yang akhirnya memutuskan untuk gulung tikar.

“Sebelumnya saya sempat punya empat toko, tetapi belum lama ini saya tutup satu toko. Kemungkinan bulan depan juga mau mengurangi karyawan. Toko-toko lain juga tutup karena memang situasi serbasulit saat ini. Semoga pemerintah bisa memberikan solusi, misalnya keringanan untuk penyewa,” ungkapnya.

Digempur Online

Pasar Tanah Abang yang sudah beroperasi sejak abad ke-18 didirikan oleh pejabat VOC Yustinus Vinck. Surat izin pendirian dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda Abraham Patras pada 30 Agustus 1735.

Tokopedia dan Shopee dominasi pasar Indonesia.

Saat ini, Perumda Pasar Jaya mencatat terdapat sekitar 13.000 kios di Pasar Tanah Abang yang tersebar di blok A, B, C, F, G, pusat grosir sentral, dan pusat grosir metro. Saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta pada 2013, Joko Widodo (Jokowi) berharap Pasar Tanah Abang bisa menjadi pusat perbelanjaan modern ketika meresmikan blok G.

Bahkan, ketika dirinya baru terpilih menjadi presiden pada 2014, Jokowi sempat mengajak pendiri Facebook, Mark Zuckerberg untuk berkeliling di Pasar Tanah Abang. Kini, jika pengunjung berkeliling di Pasar Tanah Abang, tak jarang akan menemui toko yang sudah tutup dengan keterangan “disewakan” lantaran pemiliknya gulung tikar.

BACA JUGA 7 Kenangan Pasar Tanah Abang yang Kini Sepi Pengunjung

Padahal, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat sebanyak 40% produk tekstil nasional dipasarkan di Pasar Tanah Abang. Dalam situasi normal, nilai perdagangan di Pasar Tanah Abang per tahun mencapai US$ 3,04 miliar atau sekitar Rp 45 triliun. Lesunya Pasar Tanah Abang akan berdampak pada industri tekstil nasional yang sejatinya merupakan industri padat karya. Di luar tekstil, pasar ini juga punya kontribusi besar lewat jasa pengiriman barang dengan total transaksi mencapai Rp 1 miliar per bulan.

Tak bisa dimungkiri pula, pandemi Covid-19 memang mengubah pola belanja masyarakat Indonesia. Kehadiran lokapasar (marketplace) atau penjualan dalam jaringan (daring) yang berkembang pesat saat pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang toko konvensional. Rintangan masuk pasar kini sangat minim. Siapa pun bisa berdagang dan berdampak pada tingginya tingkat persaingan.