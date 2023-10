Redam Predatory Pricing, Selamatkan UMKM!

Jakarta, Beritasatu.com - Dinda (31), seorang ibu rumah tangga, hendak membeli pakaian untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia pun mencari pakaian wanita dan anak-anak di berbagai lokapasar (marketplace). Ia menemukan barang-barang yang diinginkan dengan harga relatif murah. Meski demikian, lantaran tidak bisa melihat dan mencoba secara langsung pakaian tersebut, ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu pusat grosir pakaian di Jakarta, yakni Pasar Tanah Abang.

Di sana, ia menemukan pakaian seperti yang dilihatnya di lokapasar. Namun, harga jual pakaian di Pasar Tanah Abang–yang dahulu dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara–ternyata jauh lebih mahal dibanding harga di e-commerce maupun social commerce.

Kepada Beritasatu.com, Dinda mengaku dirinya bersama teman-temannya kerap membandingkan harga di lokapasar dengan pasar konvensional. Hal ini sekaligus menjadi salah satu strategi untuk menawar pakaian yang dijual pedagang.

“Kalau belanja di sini memang harus bisa nawar. Kalau tidak, pasti dikasih mahal. Jadi biasanya cari barangnya dahulu secara online, kalau ternyata di sini bisa dapat lebih murah, baru beli,” kata Dinda saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berbelanja secara online memang memiliki keuntungan tersendiri. Selain menghemat waktu, ia tak perlu khawatir dengan copet atau pungutan liar (pungli). Pilihan berbelanja langsung ke pasar dilakukannya sekalian jalan-jalan dan melepas penat.

Kebiasaan Dinda membandingkan harga pakaian di lokapasar dan pasar konvensional juga dilakukan pembeli lainnya. Salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, Rian, mengaku banyak pembeli yang menawar harga barang dagangannya hingga sama dengan harga yang dijual secara online.

“Kalau memang sudah ada untung, ya kadang saya jual saja. Namun, banyak harga di online memang di bawah harga beli saya. Jadi, kalau saya samakan dengan harga jual di online, bukan saja tidak balik modal, tetapi juga rugi,” katanya.

Ia mengaku tidak mengerti bagaimana barang-barang yang dijual secara online bisa begitu murah. Apa lagi, beberapa platform online juga menawarkan potongan harga dan juga gratis ongkos kirim. Sementara dirinya dan pedagang di toko offline harus membayar sewa tempat dan biaya-biaya lainnya. Akibatnya, Rian mengakui omzetnya tergerus barang-barang online.

“Sejak Covid-19 sudah mulai sepi, terus ditambah lagi ada online, jadi sepi pasar. Sebelum ada online enak. Kita sehari omzetnya bisa Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Sekarang cari Rp 1 juta saja susah,” katanya.

Rian bercerita, dahulu banyak orang dari daerah yang sengaja datang untuk membeli pakaian di Pasar Tanah Abang. Namun sekarang, pemandangan seperti itu sudah jarang ditemui. Rian pun telah mencoba peruntungan dengan berjualan online. Sayangnya hasil penjualannya tetap tidak memuaskan.

“Yang nonton ada 300 atau 400, larisnya cuma tiga potong. Sangat sedikit. Paling Rp 15.000 atau Rp 20.000 per potong, tidak memadai sama sekali,” katanya.

Banyaknya barang yang dipasarkan di berbagai platform e-commerce dan social commerce dan dijual dengan harga murah disinyalir sebagai predatory pricing alias jual rugi. Hal ini diakui Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

“Keluhan yang saya tangkap, seharusnya di pusat grosir harganya paling murah. Namun, barang-barang yang dijual online bisa setengah harga dari yang dijual di pusat grosir. Ini adalah persaingan yang tidak sehat,” katanya kepada wartawan saat meninjau pusat grosir di Pasar Asemka, Jumat (29/9/2023).

Hal serupa diakui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Dia juga menerima keluhan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tekstil di Kabupaten Bandung. Produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi karena harga yang tidak sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP). Akibatnya pelaku UKM atau industri kecil dan menengah (IKM) tekstil tidak mampu bersaing.

“Saya mendapat informasi ada indikasi maraknya impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tidak terkendali. Harga yang murah ini adalah praktik predatory pricing di platform online. Ini merugikan pedagang offline, sektor produksi konveksi, dan industri tekstil yang sekarang dibanjiri produk-produk luar yang murah,” kata Teten saat meninjau industri tekstil di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Bakar Uang

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad kepada Beritasatu.com mengungkapkan bahwa praktik predatory pricing sering digunakan sebagai strategi di platform online. Praktik predatory pricing dipastikan memukul pedagang konvensional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara sederhana, predatory pricing adalah suatu taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk dengan harga sangat murah dengan tujuan utama untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah perusahaan pesaing yang potensial untuk masuk ke pasar yang sama.

Setelah berhasil mengeliminasi pesaing dan menunda kedatangan pesaing baru, perusahaan dapat dengan mudah menaikkan harga kembali dan mencapai profitabilitas maksimum yang mungkin dicapai.

Dengan strategi ini, lanjutnya, barang-barang dijual dengan harga di bawah harga pasar oleh pelaku usaha atau produsen. Strategi ini umumnya digunakan oleh mereka yang memiliki sumber daya finansial kuat. Mereka mampu menawarkan harga yang sangat kompetitif untuk menguasai pasar dan memperkuat citra merek.