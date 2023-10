Harga Beras Melambung, Ketahanan Pangan Limbung

Jakarta, Beritasatu.com - Pemeo orang Indonesia belum kenyang sebelum makan nasi menggambarkan tingginya konsumsi beras. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan beras, krisis pangan akibat perubahan iklim mengadang dan ketegangan geopolitik turut mengancam ketahanan pangan Indonesia.

Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas atau National Food Agency/NFA) menunjukkan konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi kelompok padi-padian, terutama beras sebesar 65,7%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia dari Januari hingga Juni 2023 mencapai 18,4 juta ton, sedangkan produksi Juli hingga September 2023 diperkirakan mencapai 7,24 juta ton. Artinya, jumlah produksi beras dari Januari hingga September 2023 sekitar 25,64 juta ton. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 26,17 juta ton.

Sementara itu, konsumsi beras di Indonesia justru mengalami peningkatan. Proyeksi konsumsi beras nasional dari Januari hingga September 2023 diperkirakan mencapai 22,89 juta ton atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,62 juta ton.

Sebagai pembanding, laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan konsumsi beras global mencapai 521,37 juta ton pada 2022-2023. Indonesia adalah negara dengan konsumsi beras terbanyak keempat di dunia yang mencapai 35,3 juta ton, di bawah Tiongkok (154,9 juta ton), India (112,5 juta ton), Bangladesh (37,6 juta ton).

Dalam hal ketahanan pangan, laporan Global Food Security Index (GFSI) pada 2022 menunjukkan indeks yang dimiliki Indonesia hanya berada di angka 60,2 atau peringkat 63 dari 113 negara yang diukur. Indonesia berada di peringkat keempat negara-negara Asia Tenggara, di belakang Singapura (73,1), Malaysia (69,9), dan Vietnam (67,9).

Lemahnya ketahanan pangan Indonesia juga dapat dilihat dari ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Tahun ini, pemerintah berencana mengimpor 3,5 juta ton beras. Impor sebesar ini tercatat paling tinggi sejak krisis moneter 1997. Akibatnya, ketika beberapa negara melakukan proteksionisme dengan melakukan pembatasan ekspor, pasokan beras dalam negeri pun terancam. Kondisi ini diperparah dengan gagal panen akibat kekeringan atau El Nino, sehingga harga beras melambung.

BPS mencatat rata-rata harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp 13.674 per kilogram (kg). Harga ini naik lebih dari Rp 1.500 per kg dibanding minggu pertama September 2023 yang masih berada di bawah Rp 11.900 per kg. Inflasi beras secara bulanan pada September 2023 mencapai angka 5,61%, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, harga beras kualitas medium tahun ini mengalami kenaikan yang tidak biasa, yakni tembus Rp 12.685 per kilogram atau naik 29,6% sepanjang 2023.

Selain rumah tangga yang mengeluhkan kenaikan harga beras di pasaran, pengusaha kuliner juga terdampak oleh tergerusnya omzet akibat naiknya harga bahan pokok. Salah satunya dialami Ainul Yakin, pedagang bubur ayam di Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Saat ditemui Beritasatu.com, Senin (9/10/2023), ia menyebut untuk membuat bubur biasanya menggunakan beras medium seharga Rp 11.000 per kilogram. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga beras naik hingga menyentuh Rp 14.000 per kilogram.

“Untuk harga jual bubur saya tetap Rp 10.000 per mangkuk, enggak dinaikin. Soalnya kalau dinaikin, pembeli lari. Akibatnya, omzet turun hingga 30%. Biasanya, jika satu dandang habis, bisa dapat 800.000 per hari, sekarang paling hanya Rp 500.000,” ungkapnya.

Hal senada dialami Ita Dasir, pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sudah sebulan terakhir, Ita merasakan harga beras per karung melambung tinggi. Jika biasanya ia membeli beras sekitar Rp 500.000 per karung, kini dirinya harus merogoh kocek lebih dari Rp 700.000 per karung. Untuk mengakali kenaikan harga beras, dirinya terpaksa mengurangi porsi nasi yang dijual.

“Kadang-kadang ada pembeli yang protes, tetapi mau bagaimana lagi, karena memang harga bahan pokok naik. Kadang-kadang ada juga yang mungkin lagi diet, jadi mereka mau menerima,” kata Ita kepada Beritasatu.com, Selasa (10/10/2023).

Waspada Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan masyarakat akan bahaya krisis pangan yang mengintai Indonesia. Perubahan iklim dan ketegangan geopolitik telah menjadi ancaman serius. Dampaknya terasa, terutama pada produksi beras yang menyusut akibat perubahan iklim.

Tidak hanya itu, negara-negara pengekspor beras, seperti India, juga telah menghentikan ekspornya untuk menjaga stok dalam negeri. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga beras.