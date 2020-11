Puan Membeberkan Sejumlah RUU yang Jadi Agenda Strategis DPR

Senin, 9 November 2020 | 15:29 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani membeberkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi agenda strategis DPR pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021. Beberapa RUU itu sudah masuk pembicaran tingkat I.

“Pada masa persidangan II ini, DPR memiliki sejumlah agenda strategis dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu penyelesaian pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat I,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang di rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (9/11/2020).

RUU itu antara lain RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States.

BACA JUGA Puan Maharani Dinilai Berhasil Pimpin DPR

Selain itu, lanjut Puan, DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2021. Nantinya itu sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU oleh DPR dengan pemerintah. "Baik RUU yang berasal dari DPR dan Pemerintah maupun DPD,” ujar Puan.

Puan menyarankan agar jumlah Prolegnas RUU Prioritas 2021 disusun dengan memperhatikan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2020. Dengan begitu, daftar RUU Prioritas 2021 telah memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi. “Serta juga telah mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi pandemi Covid-19,” ujar ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Sumber:BeritaSatu.com