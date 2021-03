Seru! Bikin Konten dalam Air Gunakan Galaxy A72

Kamis, 25 Maret 2021 | 10:20 WIB

Oleh : B1

Jakarta, Beritasatu.com – Ragam konten di sosial media yang diunduh oleh Gen-Z dan Millennial selalu berkembang setiap harinya. Seiring dengan berjalannya New Normal, di tahun 2021, membuat konten merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, kapabilitas kamera smartphone yang tidak memiliki kemampuan water and dust resistance terkadang menghalangi kreativitas kita untuk meng-explore ragam konten dalam air yang out of the box.

Samsung Galaxy A72, hadir dengan rating IP67 dan dilengkapi dengan Awesome Quad Camera (64MP OIS+12MP+5MP+8MP) yang memastikan kamu untuk mendapatkan hasil jepretan yang maksimal! Kamu dapat memiliki Samsung Galaxy A72 yang dijual dengan harga Rp 5.999.000 (8/128GB) dan Rp 6.399.000 (8/256GB).

“Fitur IP67 tidak hanya semata-mata memberikan ketenangan hati kepada pengguna, namun juga memberikan peluang-peluang baru bagi content creator untuk meng-explore ide-ide out of the box untuk membuat konten yang awesome. Samsung Galaxy A72 hadir dengan Awesome Quad Camera 64MP yang dilengkapi dukungan dari fitur IP67, sehingga pengguna tidak perlu lagi merasa takut untuk mengambil gambar-gambar dengan cipratan-cipratan, atau berada di dalam air,” Irfan Rinaldi, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia, melalui rilis, Kamis (25/3/2021).

Ragam konten bisa membahas dan diangkat dari berbagai hal di sekitar kita dan kamu tidak perlu kamera super mahal untuk menghasilkan konten yang Awesome. Dengan modal lima jutaan dan kreativitas, kamu bisa hasilin foto yang Awesome layaknya menggunakan kamera professional. Kamu punya Aquarium nganggur di rumah? Yuk simak tips dari Samsung Electronics Indonesia untuk bikin foto-foto under water.

Foto ala Underwater City

Yuk hias dasar aquarium kamu menggunakan mainan Lego menjadi seperti sebuah kota yang ada di bawah laut. Atur tata letak bangunan yang menarik dan jangan lupa juga pilih Lego dengan warna yang menarik. Dengan kamera utama Galaxy A72 beresolusi 64MP (F1.8, 0.8µm) kamu bisa tangkap setiap detail warna yang dimiliki ‘kota’ bawah air bikinan kamu dan post di sosial media. Terlebih lagi, kamu juga bisa membuat foto dengan perspektif yang lebih luas dengan menggunakan lensa Ultra-Wide 12MP FF (F2.2, 1.12µm) yang bisa menangkap hingga seluas 123°.

Foto Keindahan Ikan Hias

Buat kamu yang hobi koleksi ikan hias, percuma dong kalau hanya dilihat sendiri. Yuk posting di sosial media supaya teman-teman kamu juga bisa menikmati keindahan koleksi kamu! Kalo biasanya kita hanya memotret keindahan dari balik kaca Aquarium, dengan rating IP67 yang dibenamkan pada Galaxy A72, kamu bisa langsung memotret ikan hias kamu dari jarak dekat. Dengan lensa Macro 5MP (F2.4, 1.12µm), kamu bisa menangkap detail warna ikan hias kesayangan kamu dengan maksimal.

Kamu takut masukin smartphone kamu ke dalam air? sertifikasi IP67 yang diusung oleh Galaxy A72 memastikan perangkat tetap dalam keadaan aman meski terendam dalam air dengan kedalaman 1 meter dalam jangka waktu di bawah 30 menit. Melalui fitur IP67 pada Samsung Galaxy A72, pengguna tidak perlu merasa khawatir lagi ketika menggunakan perangkat Galaxy A72 di dalam air. Selain itu, Galaxy A72 juga sudah pintar untuk mendeteksi apabila masih ada sisa air pada port usb-C dan memberikan notifikasi kepada pengguna, sehingga pengguna tidak perlu khawatir terjadi korsleting ketika sedang mengecas perangkat.

Samsung Galaxy A72 hadir dengan varian warna menarik yaitu Awesome Violet, Awesome Black, Awesome Blue, dan Awesome White. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda dapat mengunjungi www.samsung.com/id.

