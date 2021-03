Ingin Terjun ke Dunia Trading? Kenali Broker dan Tips Memilihnya

Sabtu, 27 Maret 2021 | 06:28 WIB

Oleh : B1

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu cara untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan adalah dengan bermain saham dan forex. Hanya saja, saat awal masuk ke dunia tersebut tidak bisa langsung melakukan transaksi.

Seseorang yang ingin terjun ke dunia trading membutuhkan peran broker untuk melakukan transaksi. Broker sendiri merupakan orang atau perusahaan yang berperan menjadi perantara transaksi antara konsumen dengan pasar modal.

Broker memiliki pengalaman lebih banyak dan pengetahuan tentang bertransaksi. Broker ini bertanggung jawab atas kegiatan transaksi baik itu penjualan maupun pembelian yang dilakukan oleh investor.

Selain itu juga bertugas menganalisis saham, keadaan ekonomi, dan memberi rekomendasi.

Jenis-jenis Broker

Ada beberapa jenis broker yang perlu diketahui, apalagi untuk trader pemula. Pemilihan broker menjadi salah satu persiapan yang sangat penting sebelum melakukan transaksi.

1. Retail broker: Bertugas membantu klien atau investor ritel. Mereka mendapatkan komisi dari transaksi yang telah diinstruksikan pelanggan.

2. Full service broker: Bertugas memberi layanan penuh, seperti menganalisis hasil laporan, memberikan informasi, melakukan transaksi, dan memelihara rekening investor. Cocok untuk klien yang tidak memiliki keahlian atau waktu luang membaca pasar modal.

3. Deep discount broker: Broker jenis ini menawarkan layanan paling simple karena hanya melakukan pesanan untuk penjualan maupun pembelian dan mengelola akun konsumen. Komisinya tentu lebih rendah dibanding jenis pedagang saham lainnya.

4. Discount broker: Memberi service berupa menuruti instruksi membeli atau menjual sesuai arahan konsumen dan menawarkan saran dalam bentuk analisis maupun informasi termutakhir.

5. Online broker: Broker ini memberikan layanan secara online. Mengingat teknologi yang semakin canggih membuat pedagang saham di internet paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Bahkan publik juga bisa mencoba bertransaksi dengan modal hanya Rp 100.000.

Komisi dan Syarat Menjadi Broker

Broker memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam dunia forex, sehingga komisinya bisa mencapai harga mobil. Setiap bulan mereka mendapat gaji pokok dari perusahaan sekuritas.

Selain itu juga mendapatkan bonus sesuai lamanya masa kerja dan komisi dari setiap transaksi nasabah. Setiap perusahaan memiliki aturan berbeda dalam menentukan biaya dari jasa broker.

Pada umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu memungut fee berdasarkan transaksi dan laba yang diperoleh dari selisih harga jual dan beli. Untuk menjadi broker profesional dengan gaji fantastis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

● Terdaftar resmi di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), maupun JFX (Jakarta Futures Exchange).

● Memahami regulasi merupakan poin penting menjadi seorang broker untuk menghindari trader dari penipuan. Sebagai broker juga wajib memiliki financial terpercaya agar bisa mengantongi FCM (Future Commission Merchant).

● Seorang broker harus ahli dalam membaca situasi pasar hal ini dikarenakan investor kerap kali membutuhkan saran, untuk itu teruslah menajamkan analisis Anda.

● Memiliki komitmen penuh dalam melayani pelanggan. Jadi seorang broker harus muda dihubungi kapan saja dan sigap memberi solusi. Jangan sampai klien kesulitan menghubungi Anda.

● Memudahkan konsumen bertransaksi melalui website maupun aplikasi jadi pastikan koneksi internet tidak terputus dan stabil karena semua transaksi via online. Jika server sedang down, maka akibatnya fatal.

Tips Memilih Broker

Memilih broker trading perlu kehati-hatian. Saat ini telah banyak sekali broker yang tidak mumpuni dengan iming-iming menggiurkan. Bukannya untung malah buntung. Berikut ini tips memilih broker terpercaya.

● Disarankan memilih broker yang secara aturan bisa menyesuaikan syarat deposit ditentukan sesuai dengan jumlah dana seorang trader.

● Pilih broker yang pelayanannya cepat, di mana hanya butuh waktu satu hari saja untuk memproses penarikan dan pemasukan dana.

● Sebisa mungkin biaya komisi, bunga, dan selisih harga jual beli rendah. Jadi bisa berimbas ke keuntungan yang didapat oleh Anda.

● Pilihlah broker yang jumlah pair-nya banyak agar bisa lebih menguntungkan trader.

● Pilih juga seorang broker dengan reputasi terbaik dan mudah dihubungi 24 jam.

Itulah beberapa ulasan mengenai broker. Kabar baiknya menjalani profesi itu tidak dilihat dari latar belakang pendidikan. Jadi semua orang juga bisa.

Sumber: BeritaSatu.com