Ini Tips Keren dari Dian Sastrowardoyo Gunakan Samsung Galaxy S20

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai upaya dan komitmen untuk terus menginspirasi masyarakat menebarkan pesan positif dengan cara berbagi momen-momen inspiratif walaupun tetap #DiRumahAja, Samsung Electronics Indonesia hari ini menggelar online workshop yang bertajuk #GetThroughThisTogether #WithGalaxyS20. Acara online workshop ini dihadiri oleh Dian Sastrowardoyo, #TeamGalaxy, untuk berbagi pengalaman menggunakan smartphone Galaxy S20 series dalam membuat konten yang dapat menginspirasi masyarakat untuk tetap positif dan berbagi cerita yang dapat menyemangati sesama.

“Kami ingin berbagi agar konsumen dapat memaksimalkan kamera Galaxy S20 series dengan kecanggihan fitur 108MP dengan kemampuan Nona Binning, 8K Video, Super Steady 2.0, Single Take, serta kemampuan Bright Night, untuk menyampaikan pesan positif dan memberikan semangat melalui sebuah konten yang inspiratif. Let’s #GetThroughThisTogether, kirimkan cerita mu untuk tetap bersilaturahmi walaupun tetap harus menjaga jarak.” ucap Taufiq Furqan, Samsung Mobile Product Manager, Samsung Electronics Indonesia, Rabu (20/5/2020).

Teknologi kamera pada Galaxy S20 series merupakan yang tercanggih dalam sejarah smartphone seri Galaxy. Dengan mengombinasikan hardware teranyar dan software yang inovatif berkat dukungan kecerdasan buatan (AI), kamera pada Galaxy S20 series (S20|S20+|S20 Ultra) dirancang khusus untuk memanjakan pengguna dalam mengabadikan, meng-edit, dan berbagi dengan cara yang lebih seamless dari sebelumnya. Galaxy S20 series menawarkan pengalaman fotografi yang belum pernah ada, membuat penggunanya dapat dengan mudah berbagi konten inspiratif pada masa self-quarantine dan bulan Ramadhan ini.

Taufiq menambahkan, “Hadirnya Galaxy S20 series menjadi angin segar bagi pencinta fotografi berkat berbagai inovasi teknologi kamera yang dimiliki. Beragam inovasi ini akan melengkapi cara pengguna untuk mengabadikan momen-momen berharga di rumah, serta meningkatkan cara kita bercerita dan menginspirasi sesama lebih baik lagi.”

Dian Sastrowardoyo, pekerja seni yang juga merupakan bagian dari #TeamGalaxy, belakangan ini berbagi konten video inspiratif melalui akun Instagram pribadinya (@therealdisastr). Dan yang lebih menarik, proses pengambilan gambar dalam video ini seluruhnya menggunakan Samsung Galaxy S20 Ultra miliknya dengan memaksimalkan kemampuan merekam video HDR untuk memberikan komposisi brightness dan contrast yang sempurna, serta fitur Super Steady 2.0 untuk mendapatkan hasil video yang stabil dan minim guncangan dan hasil yang lebih dramatis.

“Pada masa Ramadhan #DiRumahAja, kita punya waktu lebih untuk berkreasi dan mewujudkan beberapa ide yang tertunda, dan dengan adanya media sosial memudahkan kita berbagi cerita dan konten untuk saling support serta menjalin kembali tali silaturahmi kita. Saya yakin bahwa kita bisa #GetThroughThisTogether,” ucap Dian Sastrowardoyo, #TeamGalaxy.

Pada online workshop #GetThroughThisTogether #WithGalaxyS20, Dian berbagi tips untuk mengabadikan momen di rumah agar para pengguna dan masyarakat dapat bersama-sama menebarkan konten positif di bulan Ramadhan ini, serta tetap kreatif di masa karantina. Berikut tips dari Dian Sastrowardoyo:

Memaksimalkan kemampuan smartphone yang kita miliki.

Salah satu aspek terpenting dalam mengabadikan sebuah momen ialah maksimalkan apa yang ada di dekat kamu. Dan smartphone kita lah yang siap untuk mengabadikan momen kapan pun dengan mudah. Maksimalkan setiap fitur yang ada untuk menciptakan foto dan video yang optimal ala kamu sendiri. Dian sangat mengenali kemampuan Galaxy S20 Ultra miliknya dan kemudian memaksimalkan kemampuan kameranya sebaik mungkin.

Mengambil gambar dengan angle yang unik.

Kita dapat mencoba untuk mengambil foto dalam keadaan pencahayaan yang natural dengan memaksimalkan cahaya matahari ataupun dalam keadaan pencahayaan yang lebih rendah untuk hasil yang lebih dramatis. Pada masa self-quarantine ini, kita dapat lebih mengenali spot-spot di rumah dan meng-explore sudut-sudut unik yang ada. Dan setelah kita menemukan spot yang sesuai, abadikan dengan bentuk foto seunik mungkin dan jangan takut untuk bermain dengan cahaya. Dian menggarisbawahi, ia bisa mendapatkan hasil foto yang terang dan tidak grainy dalam berbagai kesempatan berkat fitur Nona-Binning pada kamera 108MP Galaxy S20 Ultra.

Capture Video Segera di Momen Menarik

Di era Next Level Content, tidak hanya foto yang dapat berbicara, video juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk bercerita lebih jauh dan lebih menarik. Ekspresikan ceritamu dalam bentuk video seunik mungkin. Dengan Galaxy S20 Ultra, Dian memanfaatkan fitur Super Steady 2.0 yang dapat menahan guncangan hingga 60 derajat untuk membuat video yang lebih smooth. Karena Dian sering mengambil video sambil bergerak, fitur Super Steady 2.0 memudahkan Dian untuk mengambil video sambil berjalan ataupun ketika berlari-lari dengan anak-anak. Selain itu, Dian juga memaksimalkan kemampuan Galaxy S20 Ultra untuk merekam dalam resolusi 8K untuk mengabadikan momen-momen indah lebih detail lagi dengan kualitas cinematic, misalnya saat mengambil video rintikan air hujan, ataupun dedaunan yang bergerak tertiup angin.

Ambil Foto dan Video Sebanyak Mungkin

Jangan takut untuk capture setiap momen sebanyak-banyaknya. Dari beragam fitur yang ditawarkan oleh Galaxy S20 series, fitur Single Take adalah salah satu fitur favorit Dian. Fitur Single Take membantu Dian untuk tidak melewatkan momen dan bisa menghasilkan foto dan video lebih banyak dalam satu kali ambil. Dengan fitur ini Dian dimudahkan untuk menentukan apakah harus menggunakan mode foto, video, atau mengganti pengaturan kamera. Ketika diaktifkan, Single Take akan mengambil 14 detik footage dan dapat langsung menghasilkan hingga 10 foto dan 4 video. Foto yang dihasilkan pun akan diberi efek yang beragam seperti; Filter, Live Focus, ataupun Smart Crop. Sementara untuk video, fitur Single Take akan memberikan efek seperti Fast-Forward, reverse, atau Boomerang.

“Berkat teknologi dan fitur-fitur kamera yang inovatif, Galaxy S20 series sangat membantu saya untuk membuat konten-konten yang positif dan bertujuan untuk memberikan semangat di masa sulit ini. Selain itu, teknologi kamera mutakhir yang dibawa oleh Galaxy S20 series benar-benar meng-empower saya di masa work from home (WFH) ini. Pekerjaan seperti shooting dan photo session yang sebelumnya harus melibatkan banyak crew dan peralatan, bisa saya lakukan sendiri atau berkolaborasi dengan menggunakan Galaxy S20 series. Galaxy S20 series telah mengubah cara kita dalam mengabadikan momen dan meningkatkan pengalaman kita untuk bercerita lebih baik lagi,” tutup Dian.